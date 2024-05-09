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這感覺母湯！德德粉嫩濃妝網驚「有黃子佼的錯覺」：差點嚇到退追

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
網友分享德德近期露面造型，覺得不OK。圖／截自IG／retina_anchorman、klassiceyewear
網友分享德德近期露面造型，覺得不OK。圖／截自IG／retina_anchorman、klassiceyewear

德德被媒體拍下和爸爸鄭運鵬一起掃街拜票的帥氣模樣爆紅，受封「台版車銀優」，更登上還韓媒版面，而他創設IG帳號偶爾更新日常生活照或拍攝照，網友也讚德德保有清新少年的氣息，但近期一組粉系廣告照卻讓不少人超驚嚇，表示「德德是不是該換個造型團隊了」。

有網友於Dcard發文「德德是不是該換個造型團隊了」，曬出德德近期露面造型，一是他8日和視網膜及唐綺陽的合照，德德頂著2024髮型趨勢的「狼尾頭」，但超厚劉海反倒讓網友聯想到以馬桶蓋髮型為標誌的豬哥亮，直言：「真的不行 這髮型只有豬大哥頂得住」。而另一張則是德德為某眼鏡品牌拍攝的廣告照，他一身粉嫩，穿著粉紅色毛衣，戴著粉色眼睛，對鏡頭比愛心，頂著濃妝露齒微笑，讓網友驚呼：「猛一看還有種黃子🍌的錯覺…」

網友直言「造型團隊完全可以換掉了吧….」，認為完全浪費了德德的顏值，讓他差點嚇到退追。有網友表示「結果最好看的是他幫他爸拜票被記者拍的那幾張」，嘆「有時候美就只出現在不經意間，並且轉瞬即逝」，還有網友認為德德底子不錯，還是高中生，真的不用濃妝或誇張的造型，還有網友直喊「德德要露額頭！萬惡瀏海！」認為最一開始的毛衣造型都很不錯，不解為何近期造型很怪。

網友表示看到新造型差點退追。圖／截自Dcard
網友表示看到新造型差點退追。圖／截自Dcard

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