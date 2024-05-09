Lulu鬆口談黃子佼 他送的愛馬仕包她這樣處理

Lulu(黃路梓茵)今出席喜憨兒基金會募款記者會，號召大家參與十萬餐盒募集計畫，她上次出席運動品牌記者會遭大批媒體追問師父黃子佼，現場發生激烈推擠，狼狽不堪，她今則有備而來，對媒體有問必答，坦言上回之所以拒訪，是因為必須尊重品牌方。

Lulu說，當下的狀況停下來受訪很白目，「我知道你們也要工作，但這不是我能決定的，我也沒遇過這種狀況，不知道要怎麼處理，那天也影響到品牌方和公關公司，我自己沒事，比較擔心身邊的工作人員。」她也表示若當天受訪，只怕最後也是模糊焦點，「畢竟品牌都花了這麼多錢，模糊焦點也不太好。」

而談到黃子佼，她認為事到如今，多說無益，「我和佼哥也沒聯絡，我覺得現階段給彼此保留點空間會比較舒服。」至於當年黃子佼送給她的愛馬仕包要怎麼處理？她直言「我覺得這對我來說不是一個問題，我覺得不需要延伸到這種地步，因為這問題已經跑掉，討論這些並不是為了保護那些受害的未成年女性。」而她的工作也沒有受到黃子佼影響，盼外界別再繼續追殺。

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