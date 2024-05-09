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62歲劉德華被傳「二度當爸」！親上火線回應

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
劉德華。圖／台灣映藝提供
劉德華。圖／台灣映藝提供

劉德華、朱麗蒨一直是香港影視圈讓人津津樂道的銀色夫妻，2人從交往到結婚已超過36年，婚後育有女兒劉向蕙，但相較於其他明星夫妻，劉德華顯得格外低調。近來傳出劉德華將再度當爸，對此劉德華也忍不住在官網公布真相。

據港媒報導，劉德華日前受訪被問到再度當爸一事，先是表達感謝之意，表明將在官網說明。昨（8）日「華仔天地」官網突然發表新文章，內容中提及：「對猜測的新聞，我一直『不作回應、謝謝關心』，所以選擇用文字在這說明，簡潔清楚，還沒有！」

據悉，日前曾有港媒報導，劉德華雖然已經有女兒，但仍想希望家中能有男娃，因此積極求助香港名醫蘇偉基，朱麗蒨也接受人工受孕療程，過去曾在2015年傳出烏龍喜訊。

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