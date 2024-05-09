嫁張家11年！辣媳翁馨儀首度同框公公張菲 背後原因曝光
女星翁馨儀與張菲小兒子張少懷結婚11年，育有1女1子，不時在社群分享夫妻放閃照及幸福家庭生活。翁馨儀嫁入張家已11年，近來首度合體拍照，她也透露合照的真正原因。
翁馨儀近日突然公開與公公張菲的合照，表示當天公公看到兩人難得都有打扮，因此主動提出要合照。照片中，只見張菲穿著深色西裝外套搭配深色長褲，而翁馨儀則是穿著一套灰色套裝。此外，翁馨儀也坦承這是她結婚11年來首次與公公「單獨合照」，還笑說：「就知道我平常在家裡有多安靜了吧！」更委婉地說道：「所以不要再叫我轉達各種話了。」
照片一出，引來網友們爭相留言：「菲哥還是一樣帥氣有型」、「都忘記你公公是張菲了」、「這張真的拍的好看欸」、「菲哥的鞋子也太休閒了」；此外，還有網友好奇問說：「可以問一下菲哥要復出主持了嗎？」，對此翁馨儀則回覆：「目前沒聽說唷。
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