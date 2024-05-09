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嫁張家11年！辣媳翁馨儀首度同框公公張菲 背後原因曝光

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
翁馨儀嫁入張家11年，首度與張菲同框合照。 圖／摘自臉書、報系資料照
翁馨儀嫁入張家11年，首度與張菲同框合照。 圖／摘自臉書、報系資料照

女星翁馨儀張菲小兒子張少懷結婚11年，育有1女1子，不時在社群分享夫妻放閃照及幸福家庭生活。翁馨儀嫁入張家已11年，近來首度合體拍照，她也透露合照的真正原因。

翁馨儀近日突然公開與公公張菲的合照，表示當天公公看到兩人難得都有打扮，因此主動提出要合照。照片中，只見張菲穿著深色西裝外套搭配深色長褲，而翁馨儀則是穿著一套灰色套裝。此外，翁馨儀也坦承這是她結婚11年來首次與公公「單獨合照」，還笑說：「就知道我平常在家裡有多安靜了吧！」更委婉地說道：「所以不要再叫我轉達各種話了。」

照片一出，引來網友們爭相留言：「菲哥還是一樣帥氣有型」、「都忘記你公公是張菲了」、「這張真的拍的好看欸」、「菲哥的鞋子也太休閒了」；此外，還有網友好奇問說：「可以問一下菲哥要復出主持了嗎？」，對此翁馨儀則回覆：「目前沒聽說唷。

翁馨儀嫁入張家11年，首度與張菲同框合照。圖/摘自臉書
翁馨儀嫁入張家11年，首度與張菲同框合照。圖/摘自臉書

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