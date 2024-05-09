劉真過世4年…辛龍動向曝光！胡瓜全說了

胡瓜率歐漢聲、賴慧如接下2024「真愛秀·藍寶石大歌廳」主持棒，9日出席記者會表示辦2場太少，應該拉長時間或挑戰過年檔期，先前更致電辛龍提出邀約，但辛龍以來不及為由婉拒，「其實他會傳以前的表演影片給我，可以看得出來他對這份工作仍有熱忱。」

胡瓜此回無酬主持，將2天酬勞捐給4個公益單位，也邀賴慧如加入陣容，「我有打給辛龍，他的演出形式非常成熟，也很適合，但他說這次來不及。」他說「希望未來你能參與」，辛龍回「我會考慮」。

至於辛龍的狀況？胡瓜說兩人會聊天、談日常以及分享以前的影片，「現在他就是帶小孩上課，可以看得出他對這份工作有熱忱，他也是位很有才華的藝人。」胡瓜表示沒關心辛龍的經濟狀況，深信若他有問題會主動求助。2024「真愛秀·藍寶石大歌廳」於8月3、4日在高流登場，門票12日中午12點在全台ibon售票系統啟售。

辛龍因愛妻劉真心臟開刀逝世，2020年淡出演藝圈至今，狀況令人心疼，金佩姍去年透露辛龍已帶著女兒搬離傷心地，目前專心學佛；葉歡這陣子跟辛龍聊音樂相談甚歡，但沒相約碰面，表示聽他講電話就可以知道他的心情，「他滿不錯的，很平穩」，會代為轉達大家對他的關心。

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