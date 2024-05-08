羅PD「百想藝術大賞2024」奪獎 被翻出獲獎公約遭虧「該戒賭了」
知名南韓綜藝節目導演「羅PD」羅暎錫在「百想藝術大賞2024」上奪得電視部門「最佳男綜藝人獎」，網友則翻出他早前直播時曾放話，表示若得獎就去租借可容納2.2萬人的高尺天空巨蛋辦粉絲會，7間晚間他打在劉在錫、旗安84、卓在勳、淡定男等強勁候選人中脫穎而出奪獎，他事後直播感謝眾人，也提到當初的「獲獎公約」，反應讓人直虧他「該戒賭了」。
羅暎錫在典禮結束後透過YouTube「出差十五夜」頻道感謝大家，表示獎項榮耀來自於支持與關愛的他的大家，而網友當然沒忘記當初的「獲獎公約」，當他得知場地租借費高達3億韓元時嚇了一跳，坦言實在有點勉強，可能要縮小粉絲會規模，不過網友對比他過往曾打賭送殷志源、李壽根登月，笑虧至少這次他的獲獎公約是「屬於地球範圍」且可以實現的。
更多推薦
▪宋慧喬離婚後5年遇前夫宋仲基不尷尬 IG首發文
▪獨／白冰冰「First Love」漲粉10倍 密謀8月合體宇多田光？
▪朱軒洋劈腿後消失 蔡淑臻曝「女外科2」將寫兩種版本
▪陸男星娶小20歲女星爆出軌 名導「父女戀」混血兒非親生...2邊結果大不同
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言