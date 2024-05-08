羅PD「百想藝術大賞2024」奪獎 被翻出獲獎公約遭虧「該戒賭了」

知名南韓綜藝節目導演「羅PD」羅暎錫在「百想藝術大賞2024」上奪得電視部門「最佳男綜藝人獎」，網友則翻出他早前直播時曾放話，表示若得獎就去租借可容納2.2萬人的高尺天空巨蛋辦粉絲會，7間晚間他打在劉在錫、旗安84、卓在勳、淡定男等強勁候選人中脫穎而出奪獎，他事後直播感謝眾人，也提到當初的「獲獎公約」，反應讓人直虧他「該戒賭了」。

羅暎錫在典禮結束後透過YouTube「出差十五夜」頻道感謝大家，表示獎項榮耀來自於支持與關愛的他的大家，而網友當然沒忘記當初的「獲獎公約」，當他得知場地租借費高達3億韓元時嚇了一跳，坦言實在有點勉強，可能要縮小粉絲會規模，不過網友對比他過往曾打賭送殷志源、李壽根登月，笑虧至少這次他的獲獎公約是「屬於地球範圍」且可以實現的。

羅暎錫在「百想藝術大賞2024」上奪得電視部門「最佳男綜藝人獎」。圖／截自YouTube／백상예술대상

羅暎錫在「百想藝術大賞2024」上奪得電視部門「最佳男綜藝人獎」。圖／截自YouTube／채널십오야

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