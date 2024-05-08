快訊

520就職後赴立院國情報告？ 賴清德4字回應

下班注意！新北忠孝橋4車追撞「車頭毀損」 往三重車流回堵1公里

以「日」為請假單位 彈性育嬰假明上路試辦

陳鑒婚後性情大變！ 余苑綺搬出婆家內幕曝光

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
已故的余天二女兒余苑綺(右二)丈夫陳鑒(右一)，因涉嫌為詐團車手頭遭羈押禁見。(記者林伯東／攝影)
已故的余天二女兒余苑綺(右二)丈夫陳鑒(右一)，因涉嫌為詐團車手頭遭羈押禁見。(記者林伯東／攝影)

余苑綺老公陳鑒(Gary)被爆出是詐騙集團遭警方逮捕，岳父余天震怒，放話「該關多久就關多久」，今據「鏡週刊」報導，當年余苑綺癌症復發，遭婆家冷處理，她只好搬出婆家在娘家附近租屋，而陳鑒常不見人影，甚至余苑綺因為化療沒有體力到外面覓食，請陳鑒幫忙帶食物回家，陳鑒竟然拖到半夜才出現，表現讓人心寒。

「鏡週刊」報導，和余家親近的友人透露，余苑綺在離世的前半年過得並不開心，婆家得知她癌症復發後，對她的態度不是很好，她搬出婆家後為了給陳鑒面子，選擇不回北投娘家，而是在娘家附近租房子，但搬到外面後，陳鑒常不見人影，在家也只是打電動，余苑綺即使重病，也不想麻煩娘家人，出入有自己的車代步，但有天她因為化療沒有力氣外出買東西吃，打給陳鑒請他幫忙買，陳鑒居然拖到半夜才回家，完全不擔心老婆挨餓，和婚前的體貼簡直判若兩人。

李亞萍得知女婿對女兒漠不關心的態度心疼不已，有次忍不住在電話中向友人訴苦大哭長達3小時，如今余苑綺離世已2年，陳鑒經常不回家的真相終於揭曉，原來他已經走上歹路，也難怪余家二老對女婿有這麼多的怨言。

延伸閱讀

葛斯齊婉拒同台退通告！自曝握知名主持人黑料「力道不小於佼哥」

31歲網紅俄羅斯娜娜「酒後吃止痛藥」陷昏迷 驚傳離世

56歲伊能靜「不再拍戲」 鬆口洩背後原因

美女主播李文儀「衣服背後藏玄機」 親揭真實內幕

相關新聞

陳鑒婚後性情大變！ 余苑綺搬出婆家內幕曝光

余苑綺老公陳鑒(Gary)被爆出是詐騙集團遭警方逮捕，岳父余天震怒，放話「該關多久就關多久」，今據「鏡週刊」報導，當年余...

女星引退15年成3寶媽！絕美星二代曝光

前「BOB芭比」團員小芭比淡出歌壇15年，在母親節前夕合體3位女兒，透露女兒遺傳自己的唱跳細胞，對演藝圈很有興趣，「我自...

葛斯齊婉拒同台退通告！自曝握知名主持人黑料「力道不小於佼哥」

黃子佼事件鬧得沸沸揚揚，資深狗仔葛斯齊日前上許聖梅主持的直播節目「危機女王」，葛斯齊先前曾爆料有個男藝人比黃子佼還糟糕。昨（7）日他又在社群平台透露，自己握有某主持人的黑料，且力道不小於黃子佼，敲通告的企畫為避免同台而退掉通告。

沈建宏遭前女友爆料叫「外送茶」前經紀人乾爹說話了！

由KKTV、風度影業、然後成為光(澳門)傳媒科技、達騰娛樂共同投資出品，艾瑞克艾斯製作，監製張正芬，製作人辛誌諭、陳奕，...

百想60／金秀賢比高難度愛心 李到晛「當兵中」穿軍服現身

第60屆韓國百想藝術大賞將於今（7）日下午韓國時間5點（台灣時間4點）即將在三成洞COEX登場，紅毯則由韓國時間3點14...

山豬「人生畢業了」 香蕉曬他模仿精華影片：可愛形象永留大家心中

山豬（陳俊甫）上個月肺炎併發敗血症離世，（6）日告別式上，許多演藝圈好友都現身送他最後一程，好友香蕉（王俊傑）不僅於臉書分享和山豬「10元奶茶」的友情故事，也透過YouTube頻道曝光「山豬的人生畢業典禮」影片，悼念好友。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。