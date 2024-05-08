葛斯齊婉拒同台退通告！自曝握知名主持人黑料「力道不小於佼哥」

黃子佼事件鬧得沸沸揚揚，資深狗仔葛斯齊日前上許聖梅主持的直播節目「危機女王」，葛斯齊先前曾爆料有個男藝人比黃子佼還糟糕。昨（7）日他又在社群平台透露，自己握有某主持人的黑料，且力道不小於黃子佼，為避免同台因而委婉退掉通告。

葛斯齊昨天在臉書上發文，表示目前線上9成以上的主持人都被他拍過，「只是事件大小而已」。而先前上其他通告時，製作單位還會先確認雙方有無過節，但這回接到一個新通告，葛斯齊則是先提醒企劃，「因為這場主持群過去被我拍到的都是黑料，甚至有『未爆彈』，足以讓他game over，黑料會造成的影響力道不小於佼哥」，因而婉拒同台。

葛斯齊強調，自己並不在意跟該主持人同台，且錢也不一定要賺「我賺每一分錢都是有良心的，除非製作單位告訴我『是想換主持了』」發文中他也鋪光與企劃的私訊，內容中只見葛斯齊反問對方：「你要不要問一下你們家主持人，我擔心你們家主持人尷尬及有疑慮」，企劃追問細節，葛斯齊則說那位主持人還有未爆彈，「他知道我手上有東西」。最後，企劃還是決定暫時不邀約。

事實上，葛斯齊日前上許聖梅主持的直播節目「危機女王」，葛斯齊先前曾爆料有個男藝人比黃子佼還糟糕，葛斯齊強調自己不是想講人名，只是希望社會上能關注有這樣的事情存在。而許聖梅得知對方身分後，則對葛斯齊說：「我覺得不會啦，我覺得他洗心革面了。」葛斯齊卻說「不可能，這個東西是妳知道在他發生重大事情之後又發生的。」意味該名男星曾經出過事，許聖梅反問葛斯齊這名男星哪裡可惡？葛斯齊爆料有位公關找此名男星來試菜，結果菜試到一半，男星和公關就一起到廁所，許聖梅質疑「他還有這個能耐喔？是最近的事嗎」，葛斯齊表示這是疫情前後的事，讓許聖梅嘖嘖稱奇。

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