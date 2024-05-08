沈建宏遭前女友爆料叫「外送茶」前經紀人乾爹說話了！
由KKTV、風度影業、然後成為光(澳門)傳媒科技、達騰娛樂共同投資出品，艾瑞克艾斯製作，監製張正芬，製作人辛誌諭、陳奕，導演郝心翔的最新BL劇「印象.青春」，正如火如荼地拍攝中，劇組特別安排媒體前往拍攝現場宜蘭頭城採訪探班。
製作人辛誌諭的前乾兒子也是藝人沈建宏日前遭到前女友Bella指控偷吃劈腿，甚至還花錢召妓，指控叫外送茶、劈腿慣犯等惡行，對此辛誌諭今天表示新聞都沒在看，也沒看他臉書，「他之前新聞出來說要找我吃飯，我沒回應，我們只能帶你走這條路，私底下的事情我也不知道，他人生的路自己走，就看他自己。」
他說最難過的是陳奕，兩人過去是同門師兄弟，表示每次看到沈建宏的新聞出來就會說：「他在幹嘛？他到底在幹嘛？」他表示希望沈建宏自己能改。
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