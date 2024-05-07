百想60／金秀賢比高難度愛心 李到晛「當兵中」穿軍服現身

第60屆韓國百想藝術大賞將於今（7）日下午韓國時間5點（台灣時間4點）即將在三成洞COEX登場，紅毯則由韓國時間3點14分（台灣時間2點16分）開始，眾多大明星已經先後上台，憑藉「淚之女王」入圍視帝的金秀賢頂著可愛瀏海現身，不時開心大笑，並用手指比出高難度的愛心手勢，現場有記者要他再拍一次，他也開懷大笑，金秀賢已經確定拿下最佳人氣獎，是否再順勢拿下視帝也引發關注。

宋仲基則以「禍亂」入圍電影類最佳男配角，這是他在離婚5年後首度同台前妻宋慧喬，而他友善微笑不停說謝謝，看起來心情不錯，擔任頒獎人的宋慧喬則未走紅毯。

另一情侶檔李到晛、林知衍分別以「破墓」、「有院子的家」入圍，李到晛目前仍在當兵中，還特地在休假期間穿著軍服，還向鏡頭敬禮，林知衍則穿著鮮豔的黃色禮服。

金秀賢比出高難度愛心。圖／摘自Ｘ

金秀賢比出高難度愛心。圖／摘自體育朝鮮

宋仲基獨自出席百想藝術大賞。圖／摘自SPOTV NEWS

林知衍美麗出席。圖／摘自X

商品推薦