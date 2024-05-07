百想60／金秀賢比高難度愛心 李到晛「當兵中」穿軍服現身

第60屆韓國百想藝術大賞將於今（7）日下午韓國時間5點（台灣時間4點）即將在三成洞COEX登場，紅毯則由韓國時間3點14分（台灣時間2點16分）開始，眾多大明星已經先後上台，憑藉「淚之女王」入圍視帝的金秀賢頂著可愛瀏海現身，不時開心大笑，並用手指比出高難度的愛心手勢，現場有記者要他再拍一次，他也開懷大笑，金秀賢已經確定拿下最佳人氣獎，是否再順勢拿下視帝也引發關注。
宋仲基則以「禍亂」入圍電影類最佳男配角，這是他在離婚5年後首度同台前妻宋慧喬，而他友善微笑不停說謝謝，看起來心情不錯，擔任頒獎人的宋慧喬則未走紅毯。
另一情侶檔李到晛、林知衍分別以「破墓」、「有院子的家」入圍，李到晛目前仍在當兵中，還特地在休假期間穿著軍服，還向鏡頭敬禮，林知衍則穿著鮮豔的黃色禮服。
第60屆韓國百想藝術大賞將於今（7）日下午韓國時間5點（台灣時間4點）即將在三成洞COEX登場，紅毯則由韓國時間3點14...
山豬（陳俊甫）上個月肺炎併發敗血症離世，（6）日告別式上，許多演藝圈好友都現身送他最後一程，好友香蕉（王俊傑）不僅於臉書分享和山豬「10元奶茶」的友情故事，也透過YouTube頻道曝光「山豬的人生畢業典禮」影片，悼念好友。
綜合陸媒報導，31歲的娜娜3月份因為酒後頭疼，因而吃了俄羅斯帶來的止痛藥，不料半夜卻突然嘔吐陷入昏迷，家人隨即送往醫院搶救，經過了38天後仍宣告不治。王濤在娜娜昏迷的這38天中常拍片替她加油打氣，「我都記得她昏迷前一晚還問我媽為什麼這麼晚還不睡」，他更難過直言：「娜娜是獨生女，不知道怎麼跟她父母交代。」
何如芸的2個兒子在新加坡唸書，她不時會飛往當地陪伴，也會透過通訊軟體關心孩子生活點滴，近日她在社群分享一段和大兒子的對話...
近日那英登上大陸節目《探頭探腦來探班》，初次體驗翻「解答之書」來解惑。一開始她先是提問：「如果血糖太高應該怎麼避免？」，結果翻了書後得到的解答竟是「回頭看看」，而看完後那英則搞笑回頭看，主持人則解釋是要讓那英回顧過去的飲食習慣，那英則驚呼：「太神奇」。
主播李文儀4年前曾穿著桃紅色套裝外套搭配白色上衣與項鍊，胸口乍看之下彷彿出現一隻吉娃娃，當時畫面曝光後引發熱議。近日她則曝光上主播台的衣服，透露自己身穿的洋裝背後有玄機！
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