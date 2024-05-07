31歲網紅俄羅斯娜娜「酒後吃止痛藥」陷昏迷 驚傳離世

中國網紅「俄羅斯娜娜」幾年前在貴州大學留學時認識丈夫王濤，2023年結婚，愛情故事感動不少網友，還因此成為網紅。不料領證才剛滿一年，近日卻傳出娜娜離世的消息，讓許多大陸網友相當錯愕！

綜合陸媒報導，31歲的娜娜3月份因為酒後頭疼，因而吃了俄羅斯帶來的止痛藥，不料半夜卻突然嘔吐陷入昏迷，家人隨即送往醫院搶救，經過了38天後仍宣告不治。王濤在娜娜昏迷的這38天中常拍片替她加油打氣，「我都記得她昏迷前一晚還問我媽為什麼這麼晚還不睡」，他更難過直言：「娜娜是獨生女，不知道怎麼跟她父母交代。」

據悉，今年3月27日，娜娜邀請三個從俄羅斯來的好友一起踏青，除了釣魚還喝酒、喝茶，回家後娜娜還喝了兩瓶啤酒，不料頭卻開始痛了起來，於是拿出了從俄羅斯帶來的止痛藥，不料頭疼沒有減輕，娜娜隨即開始嘔吐，接著便失去意識。王濤透露，他打電話叫救護車時，娜娜的心臟基本上停止跳動，後來送進ICU仍舊持續昏迷，只能借助呼吸機呼吸；而娜娜也在ICU待了長達38天，最終還是在5月5日停止呼吸。目前娜娜父母已抵達貴州協助處理娜娜後事。

王濤在妻子過世後，便把抖音上結婚的大頭照換成黑白照片，並寫下：「這輩子你來找老公，下輩子老公先去找你。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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