兒數理考砸哭「可以去死了」 花系列女星高EQ安慰

何如芸的2個兒子在新加坡唸書，她不時會飛往當地陪伴，也會透過通訊軟體關心孩子生活點滴，近日她在社群分享一段和大兒子的對話，提及考完最難的數學和物理，兒子竟回：「我可以去死了」，何如芸高EQ回應令網友讚爆。

正值兒子學校考試期間，何如芸昨(6日)曬出一段Line截圖關心兒子考試狀況，兒子回這兩天要考最難的數學和物理，何如芸安慰他別緊張、小心作答，但兒子考完後卻說：「我可以去死了」，並稱考題難度連班上最聰明的同學都哭著離開教室，何如芸則高EQ回應：「考試是你對得起自己就好，媽媽都沒有意見」。

何如芸堅信快樂的孩子才有快樂的人生，經常對孩子說：「放假的時候就拚命玩，唯有考試是對學生身分負責任的態度，一定要嚴正以對」，考試前無論如何都要好好努力抱佛腳，她的名言是「痛苦個幾天，換之後幾個月的好日子，太划算了⋯」，對於孩子的功課，「考幾分我都不要緊，只要健康快樂，我就滿足」。

事實上，畢業於景美女中、輔大德文系的何如芸，關於唸書，從小到大都未讓父母操心過，偏偏她與哥哥都一樣，只有數理科較差，兄妹都沒遺傳到父親數學強的優點，「每每爸爸看到我的數學考卷都要爆血管。我記得爸爸每次都氣到罵我腦袋裝大便」，但她的文科強，當年大學聯考時，歷史幾乎拿滿分，作文滿分20分，她拿到18分，數學雖只有考30分，幸好總成績不錯，最後考上輔大。

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何如芸曬出和兒子的對話。圖／摘自臉書

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