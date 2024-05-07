那英認「更年期脾氣差」 求助解答之書答案笑瘋
56歲那英闖蕩歌壇多年，近來她上節目體驗「解答之書」，當場問了兩個問題，答案竟讓人笑翻。
近日那英登上大陸節目《探頭探腦來探班》，初次體驗翻「解答之書」來解惑。一開始她先是提問：「如果血糖太高應該怎麼避免？」，結果翻了書後得到的解答竟是「回頭看看」，而看完後那英則搞笑回頭看，主持人則解釋是要讓那英回顧過去的飲食習慣，那英則驚呼：「太神奇」。
那英接著問：「更年期要怎麼不發脾氣？」，書卻回答「你可能會比較悲傷」，那英看完似乎懂了些什麼，突然大笑地說著：「如果不發脾氣會比較悲傷？那我寧願發脾氣，我還是發出來」。
影片曝光後，引發網友熱議：「那姐太誠實了，做自己，不用忍」、「好愛那姐的性格，真是什麼都不藏著掖着」、「說明她更年期很長」、「更年期也要繼續做自己」、「姐姐脾氣才不大，姐姐一直溫柔可愛」。
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