美女主播李文儀「衣服背後藏玄機」 親揭真實內幕

主播李文儀4年前曾穿著桃紅色套裝外套搭配白色上衣與項鍊，胸口乍看之下彷彿出現一隻吉娃娃，當時畫面曝光後引發熱議。近日她則曝光上主播台的衣服，透露自己身穿的洋裝背後有玄機！

李文儀5日在社群平台發文，直言新聞業是個勞力密集的產業，目前的播報主持，都要感謝幕後許多人的幫助。話鋒一轉，她則談起身上的穿著，「甚至一件簡單長洋裝，背後可是暗藏玄機……」，接著便感謝起服裝妹妹。

發文中，李文儀還附上了張正面、背面照，原來是感謝造型師幫忙租借衣服；網友們看到照片紛紛留言討論，「主播衣服都是服裝公司贊助，商標大多都不會剪掉吧，這應該也是服裝界的行銷方式，主播穿的好看也會引起購買慾」、「原來衣服背後暗藏玄機」、「又上了一課，服裝師要在借來的衣服上不能破壞又要把線路給藏好，夾長尾夾已經是日常家常便飯了！」、「現在才知道背後的玄機」、「這套衣服真的很高雅！本週消失的國界您就是穿這套！」。

不過，也有好幾位網友認為李文儀太瘦，心疼留言表示：「太瘦了齁，衣服要綁這麼緊 」。對此，李文儀則回答：「不是，是要把墊肩收起來」。

李文儀透露身上這件洋裝背後有玄機。 圖/摘自臉書

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