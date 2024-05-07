美女主播李文儀「衣服背後藏玄機」 親揭真實內幕
主播李文儀4年前曾穿著桃紅色套裝外套搭配白色上衣與項鍊，胸口乍看之下彷彿出現一隻吉娃娃，當時畫面曝光後引發熱議。近日她則曝光上主播台的衣服，透露自己身穿的洋裝背後有玄機！
李文儀5日在社群平台發文，直言新聞業是個勞力密集的產業，目前的播報主持，都要感謝幕後許多人的幫助。話鋒一轉，她則談起身上的穿著，「甚至一件簡單長洋裝，背後可是暗藏玄機……」，接著便感謝起服裝妹妹。
發文中，李文儀還附上了張正面、背面照，原來是感謝造型師幫忙租借衣服；網友們看到照片紛紛留言討論，「主播衣服都是服裝公司贊助，商標大多都不會剪掉吧，這應該也是服裝界的行銷方式，主播穿的好看也會引起購買慾」、「原來衣服背後暗藏玄機」、「又上了一課，服裝師要在借來的衣服上不能破壞又要把線路給藏好，夾長尾夾已經是日常家常便飯了！」、「現在才知道背後的玄機」、「這套衣服真的很高雅！本週消失的國界您就是穿這套！」。
不過，也有好幾位網友認為李文儀太瘦，心疼留言表示：「太瘦了齁，衣服要綁這麼緊 」。對此，李文儀則回答：「不是，是要把墊肩收起來」。
更多推薦
▪獨／幻藍小熊Ayeon不捨伴癌母 采甄煞到許光漢求巧遇
▪尼可拉斯凱吉兒子驚傳毆傷母親！警方已展開調查
▪大S近況真的曝光了！具俊曄偕「超美愛妻」穿情侶裝
▪林俊逸甩大12歲緋聞對象趙詠華 黑化渣男「不用負責」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言