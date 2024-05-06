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老婆第二胎產檢性別揭曉 KID樂壞「我自己都好開心」

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
KID出席家電記者會。記者沈昱嘉／提供
KID出席家電記者會。記者沈昱嘉／提供

KID(林柏昇)今出席家電活動，他先前宣布自己即將升格二寶爸，今天早上才剛陪老婆產檢，也已經知道寶寶性別，他沒公開是男是女，但嘴角掩不住笑意，「基本上我是今天心情是蠻好的，性別可能要晚一點點公布，給大家一個驚喜，因為其實我自己都好開心哦！」猜測肚裡寶寶應該是女娃，如願湊成好字。

KID表示等老婆這胎生完就會去結紮，「她第一胎沒孕吐，但第二胎有孕吐，我就是盡量煮她想吃的東西，想說兩個小孩已經夠了，再生第3個好像會太多，車子也要換更大的。」而兒子木木也有一起到醫院陪媽媽產檢，「因為他出生到現在已經打過20幾次預防針，所以他每次去醫院都會哭，今天也以為要去打針，哭完以後他看到媽媽的肚子，就直接把性別說出來，他看得懂。」

另外和他一起主持「綜藝玩很大」的搭檔坤達昨以Energy團員身分舉辦簽唱會，一路簽到凌晨3點才結束，連老婆柯佳嬿都發文找老公，KID笑說「我看他們幾個大叔跳16蹲感覺有點吃力，我跳到第7個還第8個就快不行了，覺得他們很辛苦，但可以簽到凌晨3點，證明他們還是很有魅力。」

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