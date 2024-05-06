「這群人」茵聲信用卡被停 遭列「信用不良」：感覺超差
這群人的茵聲日前驚吐自己的信用卡遭到停卡，更被聯合徵信中心判定為信用不良，讓她感心情超差。
茵聲發文透露自己的花旗信用卡原本是綁定apple，後來花旗轉成星展，以為信用卡就不能用了，但是實際上仍是可使用也持續一直被扣款，沒有留意就累積了一萬多元的卡費未繳，如今被列為信用不良，連帶其他銀行信用卡都遭到停卡，讓她感覺超差，有網友問「（銀行）不會寄信嗎」，她則回應「我搬家」。其他網友則建議「要跟銀行行員溝通的，之前也是遲繳過但因為信用良好，直接沒有違約金也沒記錄，不處理你以後貸款會比較麻煩」、「需要先繳清後，等半年才會信用恢復正常」。
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