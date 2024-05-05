遭前女友控訴劈腿偷吃 沈建宏不擺攤賣雞腿了
沈建宏上月遭前女友Bella指控偷吃劈腿，甚至還花錢召妓，他今受邀出席傻魔王許家豪與南拳媽媽張傑舉辦的第一屆「Muscle Star 健美之星」比賽，他受訪澄清絕對沒有花錢嫖妓，但承認自己喝酒誤事，暫時不想再談感情，他這個月也是最後一次到市場擺攤賣雞腿，接下來6月就要進組拍戲，告別擺攤人生。
Bella上月在社群發長文控訴沈建宏不但和舊愛藕斷絲連，還偷吃劈腿，甚至因為有生理需求時女友不在身邊所以花錢買春，還辯稱「沒有感情花錢的就不算劈腿」，沈建宏事後也發文道歉，承認自己確實做錯事，在感情中有很多不成熟的表現，兩人最終分手收場，過去女友陪他到市場擺攤打拚的畫面已成過去。
沈建宏坦言兩人相處上確實有問題：「因為她安全感比較缺乏，比如醫美診所有女客人來，她會吃醋，就會一直吵架。」而在一起的9個月也是分分合合，他承認自己有喝酒誤事：「喝酒出事就那一次，我喝多了，不記得了，醒來發現怎麼會在人家家裡，我相信很多人可能都發生過類似的事情。」如今他認為不經一事不長一智，現在還想談戀愛嗎？他苦笑「覺得有點心累，以後會先從朋友做起，可能我們都太快進入一段關係了。」至於未來是否會復合？他沒把話說死，「先當陌生人，等我自己變得更好了，或許有機會可以再去重新認識對方。」
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