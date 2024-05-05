五月天香港演唱會傳有觀眾尿失禁 網直擊「椅子、地上都是水」

五月天近日在香港舉行演唱會，不過有網友則抱怨有觀眾在坐位區尿尿，聽歌還能問到尿味，提醒下一場的觀眾要帶消毒藥水來進行消毒。

網友3日在Threads發文透露，演唱會看到一半就聞到陣陣的尿味，之後發現到前排有個女生的坐位上及地下都是水，感到很震驚，對方為何不去廁所，接下來整整兩個小時，都希望這風向不要吹來他們這裡，並也公布女生坐得位置號碼，提醒下一場坐在該位置的觀眾要帶消毒藥水來，進行徹底消毒。

不少網友也都覺得為何女生死都不去廁所，要其他觀眾陪著聞尿味，也有網友緩頰也許對方是生病了，這則貼文之後被轉發到小紅書，有名自稱是該名女生的男友留言回應「再次抱歉，我女朋友生病了這一切都是很突然的情況，很抱歉影響到大家的體驗，真的不是有意，沒有在場間去廁所也是因為時（事）發很尷尬，我們也有在清理，散場後也有再用清水清理並又跟工作人員說明了情況並表示了歉意，還是真的再次抱歉，身體真的是出現了很突然的情況，她本人也是非常崩潰不知所措，再再次向受到波及的各位道歉。」

商品推薦