汪小菲來台出庭「穿金秀賢同款」 26萬外套網酸：買家秀和賣家秀
汪小菲3月時來台直衝大S家，被保全報警驅離，之後他前往派出所舉報大S長期濫用藥物，當時身上穿著一件看起來充滿皺摺的T恤，被網友挖出是要價1.8萬元的名牌T恤，還遭戲稱是「報案時尚」，2日他再來台赴法院出庭，這次穿得外套許多網友發現，跟之前金秀賢在熱播韓劇「淚之女王」是同款，再引發網友熱議。
網友在Dcard上發文曝，汪小菲上次衣服太皺，這次直接換一套韓劇外套，認為他有聽到網友的聲音，頭徹尾改了，而這件外套根據品牌官網顯示要價26萬元，不過其他網友則忍不住酸「買家秀和賣家秀」、「明星肩寬所以襯托出衣版型，某人大奶所以版型跑掉就很醜」、「時尚的完成度還得靠臉」、「果然人最重要的是氣質跟顏值」。
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