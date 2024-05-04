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母親節將至...小S曬「父親抱嬰兒許老三」舊照 憶亡父：我真的很想你
小S（徐熙娣）憶亡父，3日深夜突然曬出爸爸生前抱著許老三的照片，直呼：「我真的很想你」。
小S透露母親節就快到了，而她突然看到父親抱著還是嬰兒時期許老三的照片，有感而發，表示「這是超越時間、空間的愛，我心中永遠的愛，節日不重要，愛才是最重要的」，並喊話亡父：「我真的很想你」，流露思念已逝至親的心情。
而小S深夜感性文讓很多網友很有感，也留言表達思念亡父的心情，不少網友也有感而發表示「愛要及時」。
此外，也有不少網友關注到許老三幼時模樣，直呼「許老三從Baby開始整個充滿自信的樣子」、「許老三嬰兒時期跟現在都沒變」、「許老三的眼神到大 一樣都沒變」。
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