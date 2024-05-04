吳宗憲為NONO案現身士檢 被問「秘密證人？」直回：不然是加害人嗎
綜藝天王吳宗憲3日現身士林地檢署，面對媒體詢問，他表示是為NONO（陳宣裕）被控妨害性自主案件而來作證。
據《ETtoday新聞雲》報導，吳宗憲以證人身分現身赴士林地檢署說明「NONO案」，面對記者詢問「是秘密證人？」他笑著反問「不是證人難道是加害人嗎？」
而被問到是否覺得NONO行為很可恥？吳宗憲並未多說，僅稱就交給法律處理。他還表示作證會老實交代他所知道的一切事情。
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