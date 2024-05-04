古天樂拍片被打7巴掌進入「休克狀態」 耳鳴不止曝：聽不到了

古天樂、洪金寶、任賢齊、劉俊謙合演的香港動作片「九龍城寨之圍城」。古天樂和洪金寶、林峯、伍允龍、黃德斌等人都有交手打戲，問他誰打得最好？古天樂答案竟是蔡思韵！他被對方打了至少7巴掌，搞笑形容「第1巴掌已進入休克狀態」，接著持續耳鳴。

古天樂飾演江湖中傳奇人物「龍捲風」，是九龍城寨裡的老大，功夫神乎奇技。他首次迎戰林峯時，先把手上抽到一半的香菸彈向空中，瞬間摔翻對方，自己再從地板彈跳起身，當古天樂還在半空中從倒立翻成站正落地的過程，竟又把菸接回手中，全程2秒，俐落帥氣。他被問到這個神技，冷笑說：「我每天在家都練8小時。」

另外，古天樂在片中其實還有更多更激烈的動作場面，包括他與洪金寶的拚鬥，一度遭對方長棍攻擊抵喉。古天樂談到洪金寶：「我拍過很多次他當武術指導的片，但我們是第一次一起演戲，與他打是開心的，他打得很精彩，做武術指導拍的電影都很精彩，有機會跟他打一次也是個很難忘的經歷。」

不過，古天樂受訪被問片中哪位演員打得最好？他提到片中狠狠給他一個耳光的蔡思韵。「整部片打得最好的應該是蔡思韵啦」，他搞笑反問同在現場的蔡思韵，究竟拍了幾次？他說：「第1巴掌已經進入休克狀態，第2、3、4巴掌全部都沒反應了。事後要用冰敷，因為我拍完這幕，還有其它戲沒拍，她的巴掌真的好大力，我怕會臉腫，甚至還有個掌印，需要補妝；最慘的是這隻耳朵Vee Vee聲，聽不到了。」

電影「九龍城寨之圍城」描述落難青年陳洛軍（林峯 飾）因得罪大老闆（洪金寶 飾）而被追殺，為了避禍誤闖城寨；在城寨內結識了信一（劉俊謙 飾）、十二少、四仔等人，成為換帖好兄弟。眾兄弟以龍捲風（古天樂 飾）馬首是瞻，奮力抵抗惡勢力大老闆的入侵，豈料惡鬥一發不可收拾，眾人誓死保衛這個安身之處。本片將於5月中全台上映。

古天樂在「九龍城寨之圍城」中飾演龍捲風。圖／華映娛樂提供 ※ 提醒您：抽菸，有礙健康

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