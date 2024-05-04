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BTS成員全入伍 韓兵務廳長：不排除廢除免役優惠

中央社／ 首爾3日專電
防彈少年團（BTS）全員入伍。圖／截自Ｘ／BTS_twt
防彈少年團（BTS）全員入伍。圖／截自Ｘ／BTS_twt

韓團防彈少年團（BTS）入伍前能否享受免役優惠爭議不斷，韓國兵務廳長今天向媒體表示，未來不排除完全廢除免役特例制度，也就是在體育、藝術競賽上獲獎者將無法免役。

韓國兵務廳廳長李基植接受韓聯社採訪時表示，導入包括藝術、體育人員等補充役制度時的時代環境、民眾意識與兵役資源狀況等與現在都有相當大的變化，不排除廢止特例免役制度的可能性。

為改善低生育率下的兵力短缺問題，韓國政府預計在本月召集國防部、兵役廳、文化體育觀光部等相關部會組成特別小組，商議現行兵役制度改善方案。

韓國現行兵役特例適用對象包括在奧運、亞運及國際音樂大賽上獲獎的體育與藝術人員，符合國家產業發展目標所需的專門研究及產業技術人員，以及在公共醫療機構服役的醫師等。

其中專門研究及技術人員、醫師都是符合社會需求的必要專門人員，但體育、藝術人員卻是以個人成就取得免役資格，近年來遭受相當多質疑，認為應取消對這類人士的免役優惠。

李基植說，對於體育、藝術人員的免役資格會朝全民有共識的方向重新檢討，不排除廢止的可能性，但強調「還沒有定論，可能有許多替代方案，會依照兵役旅行的公正性及國民共識來判斷何者最適當」。

他也提到，BTS成員都入伍服役這件事，在履行兵役的公正性上「有相當積極的效果」，包括成員們在軍中擔任軍警特殊任務部隊（SDT）隊員、新兵訓練所助教等活躍表現，外界都看在眼裡。

對於是否以女性徵兵制因應兵力不足的問題，李基植表示「目前不考慮」，認為目前為時尚早，且稍有不慎可能引發社會的性別對立，必須審慎判斷。

至於轉換為募兵制的可能性，李基植說明，這必須優先考慮到轉為募兵制後能否確保足夠兵力來源，「歐洲等地部分曾改為募兵制的國家，最近也發生在內戰後兵力不足，而重新改為徵兵制的狀況，對我們來說是很重要的參考對象」。

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防彈少年團（BTS）全員入伍。圖／截自Ｘ／BTS_twt
防彈少年團（BTS）全員入伍。圖／截自Ｘ／BTS_twt

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