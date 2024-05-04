貴婦奈奈沒結婚？婆婆「2理由」大力反對：未在台登記
知名部落客貴婦奈奈因和老公黃博健醫美診所惡性倒閉，涉嫌捲款並潛逃至加拿大遭通緝。但有媒體披露，兩人在台灣根本沒有結婚，主要是婆婆對她不滿意，直到在加拿大才登記結婚，兩人在台灣並未有婚姻關係。
據「CTWANT」報導，貴婦奈奈和黃博健相戀20年，但兩人是相差6歲的姊弟戀，因為黃母觀念傳統，認為女大男小，夫妻相差6歲會相剋相沖的說法，婆婆對她不滿意，直到黃博健因玩期貨慘賠3億被黑道綁架，貴婦奈奈出面交涉救回老公，才讓婆婆點頭答應讓他們在加拿大結婚。
而貴婦奈奈3年前受訪時也曾坦承2人只有在加拿大結婚，在台灣法律上並非夫妻關係。
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