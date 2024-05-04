快訊

微軟Windows 11開始功能表也有惱人廣告！教你手動關閉回歸乾淨

影／高雄SKM Park對面濃煙竄升 資源回收場起火原因不明

貴婦奈奈沒結婚？婆婆「2理由」大力反對：未在台登記

聯合報／ 記者楊起鳳／即時報導
貴婦奈奈男友媽媽黃林麗真，經檢察官訊問，限制出境出海。記者林伯東／攝影
貴婦奈奈男友媽媽黃林麗真，經檢察官訊問，限制出境出海。記者林伯東／攝影

知名部落客貴婦奈奈因和老公黃博健醫美診所惡性倒閉，涉嫌捲款並潛逃至加拿大遭通緝。但有媒體披露，兩人在台灣根本沒有結婚，主要是婆婆對她不滿意，直到在加拿大才登記結婚，兩人在台灣並未有婚姻關係。

據「CTWANT」報導，貴婦奈奈和黃博健相戀20年，但兩人是相差6歲的姊弟戀，因為黃母觀念傳統，認為女大男小，夫妻相差6歲會相剋相沖的說法，婆婆對她不滿意，直到黃博健因玩期貨慘賠3億被黑道綁架，貴婦奈奈出面交涉救回老公，才讓婆婆點頭答應讓他們在加拿大結婚。

而貴婦奈奈3年前受訪時也曾坦承2人只有在加拿大結婚，在台灣法律上並非夫妻關係。

編輯推薦

貴婦奈奈。(本報資料照片)
貴婦奈奈。(本報資料照片)

相關新聞

古天樂拍片被打7巴掌進入「休克狀態」 耳鳴不止曝：聽不到了

古天樂、洪金寶、任賢齊、劉俊謙合演的香港動作片「九龍城寨之圍城」。古天樂和洪金寶、林峯、伍允龍、黃德斌等人都有交手打戲，...

BTS成員全入伍 韓兵務廳長：不排除廢除免役優惠

韓團防彈少年團（BTS）入伍前能否享受免役優惠爭議不斷，韓國兵務廳長今天向媒體表示，未來不排除完全廢除免役特例制度，也就...

貴婦奈奈沒結婚？婆婆「2理由」大力反對：未在台登記

知名部落客貴婦奈奈因和老公黃博健醫美診所惡性倒閉，涉嫌捲款並潛逃至加拿大遭通緝。但有媒體披露，兩人在台灣根本沒有結婚，主...

張韶涵腸胃炎登台被傳「拉褲子裡異味飄到觀眾席」 公司痛心發聲批造謠者

張韶涵近期參加在大陸一場拼盤演唱會上登台，演唱其經典歌曲，但工作室1日曝光她躺病床照，原來是她急性腸胃炎，下台後就去了醫院，帶著病痛敬業演唱讓粉絲心疼，紛紛留言希望她好好休息，早日康復。

阿沁嫩妻花花涉毒被逮 「閉關休養檢討過錯」後露面吐心聲

阿沁老婆花花（李汶靜）3月涉毒被逮，一度傳出暴瘦送醫治療，阿沁上個月透露花花狀態已漸漸轉好，而她近日也重回新社群發文，今（3）日更露面新影片，吐露心情，「我知道我錯了，會承擔我自己的錯誤」，並強調「在台灣使用大麻就是不合法」。 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

趙傳也受害！假帳號詐騙金錢 呼籲歌迷別上當

趙傳5月11日將於大馬雲頂展開全新巡演「給所有知道我名字的人」，近期除了全心投入練團彩排，開啟「水陸雙棲」運動訓練肺活量...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。