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張韶涵腸胃炎登台被傳「拉褲子裡異味飄到觀眾席」 公司痛心發聲批造謠者

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
張韶涵。圖／截自微博／張韶涵
張韶涵。圖／截自微博／張韶涵

張韶涵近期參加在大陸一場拼盤演唱會上登台，演唱其經典歌曲，但工作室1日曝光她躺病床照，原來是她急性腸胃炎，下台後就去了醫院，帶著病痛敬業演唱讓粉絲心疼，紛紛留言希望她好好休息，早日康復。

然而，網上卻傳出有網友爆料張韶涵表演時拉肚子「拉褲子裡」，還指異味讓前排觀眾都聞到，「臭死了」，不過該爆料馬上受質疑，粉絲更曬出現場張韶涵衣物並無異狀的現場照打臉爆料者，並痛批「造謠者太噁心」。

張韶涵方面也委託律師發出聲明，要求立即刪除「張韶涵拉稀」謠言，停止造謠，並直接點名數名網友，指其惡意捏造不實消息，嚴重侵害，將追究其法律責任。張韶涵公司官博同時轉發律師聲明，表示對風波感到痛心又無奈，希望日後不再有次類事件發生，呼籲大家共同維護「美好」的存在。

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張韶涵腸胃炎，下台後就去醫院了。圖／截自微博／Angmuzik
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張韶涵腸胃炎登台竟被傳「拉褲子裡異味飄到觀眾席」。圖／截自微博
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張韶涵公司委託律師發聲明。圖／截自微博／Angmuzik
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