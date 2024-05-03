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阿沁嫩妻花花涉毒被逮 「閉關休養檢討過錯」後露面吐心聲

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
花花分享近況與吐露心聲。圖／截自IG／flora_li_flora
花花分享近況與吐露心聲。圖／截自IG／flora_li_flora

阿沁老婆花花（李汶靜）3月涉毒被逮，一度傳出暴瘦送醫治療，阿沁上個月透露花花狀態已漸漸轉好，而她近日也重回新社群發文，今（3）日更露面新影片，吐露心情，「我知道我錯了，會承擔我自己的錯誤」，並強調「在台灣使用大麻就是不合法」。

影片中花花被問到近況，她表示大家的留言她都會看，坦承「還是會往心理去，有一度就覺得我是不是就像大家說的這麼糟糕、這麼差勁，甚至會有一點想不開。」至於身心狀況部分，她表示這幾年受很多精神病所苦，最直接影響威脅到生命的就是厭食症，「雖然大麻可以增加食慾...但在台灣就是不合法」，提醒大家千萬別嘗試。並坦承自身錯誤，表示會承擔錯誤。

花花表示自己閉關一個月，一方面休養身體，也認真自我反省檢討。她依舊喜歡工作，喜歡分享生活，沉澱一陣子後稱未來會照顧好家庭，也會持續經營社群，最後她也不忘向持續鼓勵她的人道謝。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

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花花分享近況與吐露心聲。圖／截自IG／flora_li_flora
花花分享近況與吐露心聲。圖／截自IG／flora_li_flora

編輯推薦

花花IG全文：

ʜᴇʟʟᴏ ᴍᴀʏᴗ̈ᴗ̈

想了很久還是決定拍這支片

關於這陣子的狀態⋯

前陣子發生的事，我有話想說

我做錯事，我願意承擔我的過錯

不想去牽連任何無辜的人

閉關這個月，我一面休養身體

一面認真檢討自己的過錯。

這個世界有人喜歡你，就會有人討厭你

我喜歡我的工作、喜歡分享生活

所以⋯在沉澱之後我決定

未來我也會繼續照顧好家庭、經營社群

也謝謝一直都在、喜歡我並且鼓勵我的人🙏

你們給我的溫暖我都收到了

這些也是我前進的動力

願我們在一次一次碎裂後

都能重生為更好的自己

我是花花李汶靜

我愛你們🤍♾️

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