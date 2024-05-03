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愛莉莎莎飛泰國「想再買一間」挨轟 列3點怒反擊：買房不是炒房

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
愛莉莎莎近日透露目前已經在泰國看房子，預計將在泰國買房。圖/摘自ig
愛莉莎莎近日透露目前已經在泰國看房子，預計將在泰國買房。圖/摘自ig

愛莉莎莎今年初表示在曼谷買了一間房，因為當地的房價只要台灣的5分之1，引發熱議！近日她剛宣布完分手消息後，便透露在泰國轉機空檔看房，「想要再買一間。」無奈卻遭網友罵「嘴巴喊著居住正義結果自己房子一棟一棟的買」。對此，她凌晨忍不住出面反擊。

愛莉莎莎近日才在動態上表示到泰國的原因：「想要再買一間（房）」，有網友則在Dcard上發文，「她自己嘴巴喊著居住正義結果自己房子一棟一棟的買，她自己也表示了就是拿來投資的，這樣也護航的下去會不會太扯？我最討厭的就是這種偽善人啦！」

對此，愛莉莎莎今天凌晨則在限時動態回應，先是無奈表示「又有人在吵這個」，接著列出在泰國買房的三原因，其中包含泰國房地產市場中，外國人與本地人的購屋配額是有明確區分，並強調自己看的房子是「永久產權」，且自己只是先看房尚未買房，還告訴網友：「拜託有個觀念：買房不是炒房。」

愛莉莎莎最後更出面糾正網友「炒房」的定義：「簡言之，『炒房』這種行為的『主持』指的不是購買房子的散客，而是政客、開發商（建商）及媒體或是依些組織共犯結構」。

愛莉莎莎近日透露目前已經在泰國看房子，預計將在泰國買房。圖/摘自ig
愛莉莎莎近日透露目前已經在泰國看房子，預計將在泰國買房。圖/摘自ig

愛莉莎莎在IG上回應網友疑問。圖/摘自IG
愛莉莎莎在IG上回應網友疑問。圖/摘自IG

愛莉莎莎在IG上回應網友疑問。圖/摘自IG
愛莉莎莎在IG上回應網友疑問。圖/摘自IG

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