朱軒洋劈腿風波神隱1個月後重啟舊帳號 網再轟「劈腿咖」：提醒我退追
朱軒洋演出電視劇《村裡來了個暴走女外科》，追愛奶狗角色獲得不少觀眾喜愛，然而他上個月爆出劈腿有「鄉民老婆」之稱的吳卓源（Julia），事後又神隱的態度被網友罵翻，甚至拿他與爆出疑似換乘的韓國男星柳俊烈來比較，網轟「都是渣男」。
而爆出軌神隱近一個月後，朱軒洋舊的IG帳號突然更新了，內容則為上個所拍攝的時尚雜誌，引網友討論再轟「劈腿咖」、「是覺得發在這個帳號會比較沒人酸嗎」，還有人直問他曝光雜誌內容，「有想過ELLE的感受嗎」。
朱軒洋2022年結束與前公司合作關係後，將2當時使用的IG帳號內容全清空，並另外建立了新帳號，不過被網友發現他的舊帳號突然更新了，讓網友紛紛留言「你提醒我退追了」、「這是社會實驗嗎」、「這劈腿咖怎麼還敢出來」，不過也有網友表示不會退追，讚時尚照「超帥..」，還有人好奇是否近期有活動會現身。
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