胎尼闖日AV界作品遲未上架頻被罵 無奈自嘲：斂財台女怎可能自毀財路

台灣網紅 Tiny（胎尼）2月證實以藝名「田井虹」闖日本AV界，當時宣傳照、預告曝光，包括片名都已訂下為「台灣天使」，但沒多久卻爆出與合作片商糾紛，作品至今未正式上架。

而網友遲遲未見其作品，有人質疑Tiny 「說出道是騙新聞流量」，直問：「到底要上架沒？」並認為她可以主動去跟公司談，而非只是社群發聲喊冤。而 Tiny 也回「那也要公司會回應啊」，表示出道這件事一直都很明確。

此外，Tiny 不僅回應單一網友，也透過IG限動表示「每篇文章都會有人再底下罵為什麼不上架？是在騙？我比你們更想知道好嗎。」她還自嘲「斂財台女怎麼可能自毀財路」，並稱若之後收到片酬後會再發聲明，而她自己目前也沒頭緒，只能請大家去問片商了。

Tiny 最後甚至透露有想過改藝名重新出道。

胎尼回應作品至今無法正式上架。圖／截自IG／Tiny（胎尼）

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