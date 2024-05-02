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56歲伊能靜「不再拍戲」 鬆口洩背後原因

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
伊能靜透露不再接戲的原因。 圖/摘自微博
伊能靜透露不再接戲的原因。 圖/摘自微博

伊能靜是演藝圈出了名的美魔女，3月才過56歲生日，狀態卻維持得如同少女，身材纖細、膚質吹得可破。近日她接受媒體訪問，被問起為何不再演戲？對此，她也回應背後原因。

56歲伊能靜最後一次拍戲已經是9年前，近日被問起為何不再演戲，她則表示目前並沒有外出拍戲的計畫，「不是我不喜歡演戲，就是因為我太喜歡演戲，我也拿不到什麼太好的角色，畢竟年紀也都在這了，長相又很尷尬」。她坦言目前年紀已經到了可以接演奶奶的角色，但事實上「演人家奶奶又不像」。

此外，伊能靜則透露，由於老公秦昊長年在外拍戲，「我再長年不在家，我的女兒怎麼辦？」他直言，不希望女兒也像她一樣，「因為我小時候我媽媽就是很忙很忙，明明我媽媽就是很愛我們，但我長大跟她一直很疏離」。

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