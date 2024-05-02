一生未婚！周星馳御用丑角86歲傳住養老院 暴瘦洩近況

86歲香港女星余慕蓮是周星馳作品御用演員之一，以扮演丑角聞名，昔有「最醜女星」封號；近來傳出身體狀況不佳，一度入住加護病房依賴呼吸器維生，去年出席活動談及近況，被醫生告知「沒辦法好了」，近日傳出一生未婚的她住進養老院。

據《星島日報》報導，余慕蓮2020年10月罹患耳石症，後來因為咳嗽不止被檢查後發現有肺纖維化，甚至還一度入院住加護病房，幸好後來病況好轉，回家後便雇用看護照顧自己生活日常。近來有消息傳出余慕蓮家中印傭回印尼探親，一生未婚的她因而住進養老院。她透露，目前住在兩人一室的房間，表示養老院環境不差，「白天可以自由活動，室友會扶我去廁所。」她白天平時會踩單車健身、開收音機聽粵曲或開手機上網來打發時間。

余慕蓮。 圖/摘自臉書

林建明到養老院探視余慕蓮。 圖/摘自臉書

余慕蓮。 圖/摘自臉書

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