安海瑟薇自曝40歲美好里程碑 5年來戒掉這件事
安海瑟薇2012年嫁給男星亞當蘇曼，生有2個小孩，家庭事業兼顧得宜的她最近宣傳新作「關於你的想法」，接受訪問時透露成功戒酒5年，直說：「對我而言就像是達成了人生的的一個里程碑。」
今年41歲的安海瑟薇接受外媒「紐約時報」訪問，透露「40歲對我來說就像一份大禮」。她提到自己為了兒子戒酒，理解到不應該用酒精舒緩壓力，她說：「還有很多其他事情我認為是里程碑，但我通常不會談論它，不過我已經清醒了5年多了，這對我來說就像一個里程碑，40感覺就像是一份禮物。」
其實安海瑟薇在2019年1月出席「艾倫秀」節目時就談論到戒酒，她當時爽快說：「當我兒子在我家時，我將不再喝酒，因為我不完全喜歡我喝酒的方式，而且他已經到了早上真正需要我的年齡。」
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