「最美士官長」劉香慈懷三胎崩潰 陷憂鬱怒吼兒：去換新媽媽好了

最美士官長」劉香慈2016年與永信藥品第三代鍾威凱結婚，婚後陸續生了2子後，即將迎接第3胎，母親節前夕，她挺孕肚登上「嬰兒與母親」雜誌封面，依舊漂亮的臉龐幾乎看不出已有身孕，她也分享懷第三胎的心路歷程。

劉香慈懷第三胎初期就感受到身上許多生理變化提早出現，肚子很快大起來，還因恥骨痛，連走路都會疼痛，對她來說，更艱難的挑戰就是睡眠品質不佳，受賀爾蒙影響，每天都覺得疲累卻睡不好，淺眠、做夢、頻尿頻跑廁所，半夜2、3點就醒來，還難以再入眠。

雖有前兩胎的經驗，劉香慈懷第三胎坦言：「懷孕初期我真的很憔悴，拍的照片就算修過，還是醜！」，後來她選擇放過自己，出門時戴口罩、戴帽子，聚會拍照時，也請大家避開她，以前不太化妝的她，必要時還會比較認真化妝。

劉香慈說，懷孕期間還會經常止不住地落淚，有一回要去產檢前，劉香慈跟老公討論一件事，結果老公沒有支持她的決定，她一路哭到診所，原本停止哭泣，但醫生一問「怎麼了？」，劉香慈就又止不住地落淚，「我也不知道為什麼，眼淚就是無法忍住地掉下來。」，並崩潰地說若這樣的狀況持續1個月就要轉介身心科。

兩個兒子正是活潑好動的年紀，劉香慈挺著孕肚還要一打二，「我大概有2、3次，因為小孩吵架、不聽話，在他們面前哭了起來。」有一次劉香慈因為太無力而脫口說出：「你們去換一個新的媽媽好了，我不知道該怎麼辦……」當下，哥哥馬上說「不要！媽媽我要你！」弟弟也說「我不要新媽媽，我要媽媽！」劉香慈也提醒，孕期的心理健康很重要，另一半及家人要多關心孕媽咪的情緒，孕媽咪心情低落的時候如果沒有被支持、被接住，就很有可能演變成憂鬱症。 劉香慈即將迎接第三胎。圖／嬰兒與母親雜誌提供 劉香慈懷第三胎，坦言懷孕期間經常情緒崩潰。圖／嬰兒與母親雜誌提供

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