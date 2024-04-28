田馥甄大陸演出被取消 媽媽不忍發聲
田馥甄（Hebe）原受邀參與5月2日天津「泡泡島音樂與藝術節」，無奈又遭大陸網友討論舉報，昨主辦單位宣布她的演出確定取消，讓許多支持她的大陸粉絲感到非常錯愕，心疼她捲入風波，她的媽媽也不忍發聲。
Hebe於2022年美國眾議院議長裴洛西訪台期間，Po出義大利麵照被大陸網友質疑政治立場，1年多來未受邀至對岸演出，這次受邀引發大陸網友討論，只是昨晚主辦單位表示因活動籌備原因，田馥甄將不參加5月2日泡泡島音樂與藝術節·京津冀站SOSO STAGE的表演，田馥甄在微博回應：「很遺憾五一假期無法依約到天津跟大家見面。但心還是熱的，歌還是在唱著，我們後會有期，相信再相遇就是最好的時辰。祝福大家平平安安，享受美好的假期和音樂盛宴。」
田馥甄所屬經紀公司樂來樂好表示：「音樂節主辦單位鑑於安全考量，決定取消此次音樂節的演出，馥甄得知消息後深感遺憾，抱歉未能依約跟歌迷在舞台相見，但相信後會有期，期待以歌相會在那最美好的時辰。」
不少歌迷擔心田馥甄的心情，對此，Hebe的母親在社群留言回應：「感謝大家關心，甄沒問題，順其自然就好。」
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