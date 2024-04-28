淡出螢光幕多年 慧慈意外現身「大集合」居然變這樣

過去以口頭禪「Oh！My God」和招牌蓮花指爆紅的慧慈，2016年與如花、好娜姬與湯尼陳組成四人團體「蘆薈雞湯」，後來團員鬧翻解散，慧慈也鮮少再公開曝光，44歲的她日前現身在民視「綜藝大集合」錄影現場，被主持人胡瓜眼尖發現，原來她因為從沒看過胡瓜本尊，所以好奇來湊熱鬧，她還看上了節目製作人，氣氛相當歡樂。

民視「綜藝大集合」日前到新北新莊錄影，進行到「圓圓圈圈合力版」單元，胡瓜在人群中意外發現好久不見的慧慈，慧慈也大方接受主持群訪問，這才知道她是單純來看錄影，因為她從來沒見過胡瓜本人，她還跟胡瓜撞衫，穿同樣的粉色上衣，現場起鬨大喊「情侶裝」，讓胡瓜當場臉綠。

胡瓜也邀請慧慈參加挑戰，並讓她挑選她鍾意的男生，結果沒想到現場的男藝人慘遭慧慈嫌棄，不是身高不夠，不然就是不夠帥，最後籃籃靈機一動，將節目製作人智傑拉了出來，沒想到慧慈一看到帥氣製作人，立馬點頭如搗蒜，連說了好幾次「可以」，讓製作人只好答應，胡瓜也趁機加碼2萬元當作過關獎金，隨著遊戲開始，快樂的慧慈和無奈的製作人成為了鮮明的對比，雖然最後沒有成功過關，但兩人充滿笑料的互動，還是讓在場眾人看得津津有味。

慧慈(右二)的模樣幾乎沒有太大改變。圖／民視提供

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