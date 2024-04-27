林志玲拍陸時尚照「水泥車上開腿燦笑」 網友超傻眼

林志玲5年沒在大銀幕上出現，近期再度忙碌工作，昨（26）日曬出近日為大陸時裝雜誌拍的照片，風格相當令人匪夷所思，其中一張她穿黑色禮服，踩踏在「水泥攪拌車」上開腿燦笑的照片，更讓網友吃驚，不懂其美學。

林志玲在IG曬出一系列為大陸時尚雜誌所拍的照片，發文寫下：「感受愛，給予愛、分享愛。」只是網友似乎不太買帳，只見林志玲換上多套不同造型的衣服，除了黑色禮服之外，還包含不少休閒輕便的穿搭，但場景相當驚人，包括了路邊長椅、屋頂樓梯、水泥攪拌車，甚至還有她提著兩袋菜在電梯門口抬腿的照片。

網友們大感意外，也紛紛留言，「姐姐這是走的什麼風格」、「怎麼拍成這樣啊」、「裝容很俗氣」、「好像拿舊照出來呼嚨」。但也有人認為林志玲展現出以往不同美的風格，「喜歡第3張下班買菜回家OL的感覺」、「買菜拿菜也很chill」。 林志玲為大陸雜誌拍攝時尚照。圖／摘自林志玲IG 林志玲拿著菜籃在電梯內拍照。圖／摘自林志玲IG 林志玲與水泥攪拌車合照。圖／摘自林志玲IG

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