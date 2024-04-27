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訕笑資源班惹眾怒！七寶媽三度道歉緊急關社群帳號 網翻黑歷史酸：去避風頭

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七寶媽林叨囝仔「訕笑資源班」惹眾怒！3度道歉後緊急關版消蹤

聯合報／ 記者杜沛學／台北即時報導
網紅「林叨囝仔The Lins'Kids」七寶媽Sydney用戲謔口吻描述「資源班」學生，圖／截圖自臉書
網紅「林叨囝仔The Lins'Kids」七寶媽Sydney用戲謔口吻描述「資源班」學生，圖／截圖自臉書

網紅「林叨囝仔The Lins'Kids」七寶媽Sydney因用戲謔口吻描述「資源班」學生，還拉兒子一起調侃，道歉影片甚至把錯誤推到孩子身上，引爆眾怒，10多家合作廠商終止業配合作，而Sydney在26日晚間3度道歉，但沒多久就突然關閉臉書，這也是她二度關版，去年5月她也曾因諸多育兒問題遭「炎上」，顯然沒有學到教訓，再度開版不到一年又口不擇言。

Sydney事發後隔天，先是發了道歉影片，又發文道歉，26日晚間再度發文，表示：「由於我的無知與偏見，我對資源班學生持有錯誤的觀點，並且我的笑在那一刻給人帶來了傷害，對此輕蔑的態度我感到非常抱歉，這種行為不僅錯誤，也非常不公正，因為這忽略了每個孩子獨特的潛力和價值。道歉僅是改正錯誤的第一步。為了彌補錯誤，我將會更虛心去學習，提供正確的觀念給孩子，建立同理心。在未來，我會更加謹言慎行，並將重心放在家庭及教育。」

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Sydney道歉全文：

親愛的家長、老師與孩子們，晚安，我是Sydney

作為一名家長和公眾人物，我有責任正確地引導和教育我的孩子，並樹立榜樣。今天，我在這裡，帶著沉重的心情，對我之前對資源班的不當看法及言辭道歉。

由於我的無知與偏見，我對資源班學生持有錯誤的觀點，並且我的笑在那一刻給人帶來了傷害，對此輕蔑的態度我感到非常抱歉，這種行為不僅錯誤，也非常不公正，因為這忽略了每個孩子獨特的潛力和價值。

道歉僅是改正錯誤的第一步。為了彌補錯誤，我將會更虛心去學習，提供正確的觀念給孩子，建立同理心。

在未來，我會更加謹言慎行，並將重心放在家庭及教育。

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