KID曬花蓮火燒雲提醒「小心為妙」...8hr後真的震了 網直呼：預言家
今（27）日凌晨2時21分、2時49分花蓮近海及秀林鄉發生規模6.1、5.8地震，半小時內連發生2次明顯有感地震，不少人收到國家級警報，於睡夢中被震醒。而藝人KID（林柏昇）在26日傍晚曾於社群分享看到花蓮出現「火燒雲」的景象，當時他提醒大家小心，不少網友在凌晨地震紛紛到KID該貼文下直呼：「預言家」。
KID 26日傍晚6點半左右於社群PO出天空景象，並寫下：「花蓮又在火燒雲了！寧可信其有，還是要小心為妙～～」，約8小時後花蓮近海、秀林鄉發生規模6.1、5.8地震，全台明顯有感，有網友深夜剛好看到KID貼文，表示「看到這篇立馬就地震了」、「看到這篇立馬地震…」、「台南有感」，還有網友留言「什麼時候斜槓預言師了」，而KID隨後也補充道：「我不是預言師啦！是很多花蓮的朋友經驗分享，因為真的所有朋友家人都在花蓮，所以分享小心一點，希望沒有任何災害，然後02:21分這個數字，真的有點巧合！」
其實不僅KID，也有網友於臉書社團「天空觀察學院」分享目睹火燒雲現象的照片。而據「民視新聞」報導，氣象署地震測報中心主任吳健富對於「火燒雲預兆」說法建議可統計數據以進一步了解是否存在這模式，但以地震學部分來說「火燒雲是比較少有相關的現象」。
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