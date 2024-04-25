劉寶傑節目出包「東大教授變諧星」 電視台發聲道歉
劉寶傑主持的《關鍵時刻》節目，日前在討論423餘震的話題，提到國外一些地震專家的說法，其中日本東京大學地震研究所名譽教授笠原順三，在畫面上秀出的照片，誤用到日本知名諧星主持人有吉弘行的照片，引發熱議。對此，昨（24）日《東森新聞》聲明道歉。
《關鍵時刻》近日播出內容討論到423餘震，節目中也分享大地震研究所名譽教授笠原順三的看法，不過有眼尖網友卻發現節目將教授的照片誤植成知名諧星有吉弘行。對此，《東森新聞》昨天也發表聲明表示：「4月23日《關鍵時刻》節目討論地震議題，將日本東京大學地震研究所名譽教授笠原順三照片誤植，製作單位已做修正，並向觀眾表達歉意，往後在內容處理上將更謹慎！」。目前在YouTube的影片已經將有吉弘行的照片霧化。
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