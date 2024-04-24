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同居好友遭搶劫中彈身亡 小賈斯汀哀痛發聲：兄弟，天堂見
美國饒舌歌手 Chris King 驚傳中彈身亡，享年32歲，其好友，加拿大歌手小賈斯汀（Justin Bieber）於社群發聲哀悼好友。
綜合外媒報導，案發當時 Chris King 與友人在巷子內遭3嫌疑犯試圖搶劫，中槍後他與友人往不同方向逃離，其友人送醫治療後得救，Chris King則傷重不治身亡。
面對好友離世，小賈斯汀社群發聲，寫道：「愛你，兄弟，這真的讓人很痛，請為他的家人祈禱。兄弟，天堂見。」據悉，小賈斯汀與Chris King曾為室友，Chris King去年12月曬出一段和小賈斯汀擁抱的影片，透露兩人在將近10年前曾同居約一年半，影片中兩人相擁聊天，Chris King還則表示「很高興有些人無論如何都不會改變」。沒想到距當時開心見面才4個月，Chris King竟遇劫喪命，小賈斯汀痛失好友。
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