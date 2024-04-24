蕭閎仁「沒收到國家級警報」嘆：沒存到我號碼 挨轟沒常識
近來地震頻繁發生，創作歌手蕭閎仁則發文提到沒有收到國家級警報，網友提醒要所在的位置震度達到4級才會有，但蕭閎仁卻按「怒」的表情符號，立刻引發網友砲轟。
23日凌晨2點多花蓮地區發生規模6.0、6.3的地震，幾乎全台有感，而蕭閎仁在凌晨快3點時忍不住發文「國家級警報是不是沒存到我的號碼」，有網友留言表示「4級以上才會響」，沒想到之後該位網友又再留言「我一直是你的粉絲，但我也必須告訴你事實，國家警報是4級以上才會響，不是主觀認定地震大，就要響，希望你可以了解。不清楚為什麼這樣的提醒，會收到你的怒…」蕭閎仁回覆該網友「沒事啦～」。
不過其他網友則忍不住批蕭閎仁「連粉絲提醒你要四級以上才會響也被你按怒，EQ真的不是很好」、「我整個4月都沒響過啊～所以沒有響你就完全沒有求生能力嗎？不會自主應變嗎？」、「你僅剩不多的粉絲好心提醒你警報要4級以上才會響，不懂那句輕浮的沒事啦是想表達什麼」，他留言解釋「輕浮嗎？我不是這樣的心情留言的」。另外有網友則幫忙緩頰「按怒是針對四級以上才會響覺得很爛吧」。
更多推薦
▪獨／小S大女兒力拚哈佛「世界名校3中2」血淚曝光
▪蕭閎仁「沒收到國家級警報」嘆：沒存到我號碼 挨轟沒常識
▪「甜茶」驚傳當爸？喜劇演員爆料「他女友懷孕了」
▪郭書瑤《浪姐5》甜唱〈Honey〉：說不出來的尷尬 與外國姐姐互動網讚暖心
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言