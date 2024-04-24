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蕭閎仁「沒收到國家級警報」嘆：沒存到我號碼 挨轟沒常識

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
蕭閎仁。 圖／擷自臉書
蕭閎仁。 圖／擷自臉書

近來地震頻繁發生，創作歌手蕭閎仁則發文提到沒有收到國家級警報，網友提醒要所在的位置震度達到4級才會有，但蕭閎仁卻按「怒」的表情符號，立刻引發網友砲轟。

23日凌晨2點多花蓮地區發生規模6.0、6.3的地震，幾乎全台有感，而蕭閎仁在凌晨快3點時忍不住發文「國家級警報是不是沒存到我的號碼」，有網友留言表示「4級以上才會響」，沒想到之後該位網友又再留言「我一直是你的粉絲，但我也必須告訴你事實，國家警報是4級以上才會響，不是主觀認定地震大，就要響，希望你可以了解。不清楚為什麼這樣的提醒，會收到你的怒…」蕭閎仁回覆該網友「沒事啦～」。

不過其他網友則忍不住批蕭閎仁「連粉絲提醒你要四級以上才會響也被你按怒，EQ真的不是很好」、「我整個4月都沒響過啊～所以沒有響你就完全沒有求生能力嗎？不會自主應變嗎？」、「你僅剩不多的粉絲好心提醒你警報要4級以上才會響，不懂那句輕浮的沒事啦是想表達什麼」，他留言解釋「輕浮嗎？我不是這樣的心情留言的」。另外有網友則幫忙緩頰「按怒是針對四級以上才會響覺得很爛吧」。

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