彈頭摸鯨魚挨轟道歉完又開嗆「醫界有你真可怕」 杜承哲醫師：幹嘛造謠
南拳媽媽彈頭（宋健彰）於社群PO出與鯨魚共遊的照片，被網紅醫師杜承哲指出違法摸鯨魚，彈頭回嗆，引網友熱議，隨後彈頭刪文，並透過經紀公司發聲道歉，不過杜承哲今（23）再發文「幹嘛造謠？」，還喊話彈頭：「我教訓過的，你是裡面最小咖的。」
而杜承哲醫師發文並曝光一張截圖，是彈頭喊杜承哲說：「我剛打你醫院，你不敢接。怕嗎？」，還說「醫學界有你真可怕」。杜承哲醫師表示根本沒有任何人轉電話過來，「我們有明確的SOP，擺明是騷擾電話的，醫院根本懶得轉給我。我剛才看完平等的門診，中午在開會吃便當，電話沒響過。」
杜承哲醫師還喊話彈頭：「如果不只是情緒障礙，也出現幻想、妄想的情況，真的要注意自己的健康喔！如果真的太衝動了，要直接來台中找我。好幾個人都這樣嗆我，沒有一個敢來。我只會說『林北吃清飯等你』」。
而彈頭傍晚又PO出介紹日本捕鯨業介紹再反嗆「原來還是沒錢看鯨魚」，但被網友批評「犯錯還不認錯」、「你不是在模里西斯違法的嗎？跟日本捕鯨有什麼關係？」，更酸他「還全世界...哪個攝影團體還敢跟你當朋友」。
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