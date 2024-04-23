快訊

台北慈濟醫院被爆護理師疑偷拍病人隱私部位 衛福部長：聽起來很怪

新北議會出現火爆場面...同黨議員怨審查會抽籤不公平 議長怒砸手機爆粗口

他剛砸738萬買花蓮統帥 3個月就倒了「還有貸款」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拜託放過張小燕！王彩樺激動落淚：誰犯錯誰去面對

聯合報／ 記者李姿瑩／台北即時報導
庭庭送上新鞋當王彩樺的母親節禮物。圖／FILA提供
庭庭送上新鞋當王彩樺的母親節禮物。圖／FILA提供

王彩樺和女兒黃于庭（庭庭）今天擔任FILA母親節限定新品的推廣大使，庭庭被昨晚地震嚇得不輕，幾乎整晚沒睡，王彩樺也直呼可怕，地震當下只能緊緊抱著老公。

王彩樺表示，先前花蓮大地震時，她正好在尼泊爾禮佛，當時就已經為台灣祈福。回台後餘震不斷，她雖然見多識廣但還是忍不住害怕，全靠老公鎮定安慰她。庭庭大學開學後在學校附近租屋，凌晨三點打回家跟媽媽訴說害怕心情，因為櫥櫃全被震開，她便不敢再睡。

庭庭出道後因為外型亮眼，接到不少戲劇邀約，這陣子勤跑試鏡。王彩樺全程陪伴，避免女兒遇到不當要求，也適時予以提點鼓勵。王彩樺說，孩子從小她就常常藉著新聞機會教育，如果遇到不舒服或是不對勁的情況，就要大聲呼救，或跑進便利商店自保。

但她沒特別用黃子佼的例子教小孩，不忍心看孟耿如受苦。王彩樺坦言她和大家一樣都是看新聞才知道，驚訝之餘也相當心疼。「之前我和孟耿如合作過，她也叫我媽咪，有禮貌又孝順，真的很心疼她。她弟弟離開時自我封閉了一兩年，面對親人離開真的很煎熬，很傷很痛，我很捨不得。現在又遇到先生的事，很心疼」。

王彩樺說著說著突然激動落淚，替張小燕求情道：「求求大家不要波及無辜的人，誰犯錯誰就去面對、去負責，他們已經很煎熬，請大家真的放過他們，我看小燕姐這樣真的很難過，她對這個社會是有貢獻的。」

王彩樺強調，犯錯的人自己要去面對後續責任，她沒有張小燕聯絡方式，現在也不想打擾孟耿如，打算等過一陣子再傳訊息關心她。這陣子天災人禍不斷，也讓王彩樺感嘆：「大家都要平安健康，人生無常，我們都要珍惜當下。」

王彩樺和庭庭提前慶祝母親節。圖／FILA提供
王彩樺和庭庭提前慶祝母親節。圖／FILA提供
王彩樺不捨張小燕被口誅筆伐。圖／FILA提供
王彩樺不捨張小燕被口誅筆伐。圖／FILA提供

相關新聞

泰勒絲不能惹！「死對頭」金卡戴珊幾天內掉粉超過百萬

樂壇天之驕女泰勒絲藉最新專輯「折磨詩人俱樂部」中一首歌曲「thanK you aIMee」，攻擊過去和前夫肯伊威斯特一起...

拜託放過張小燕！王彩樺激動落淚：誰犯錯誰去面對

王彩樺和女兒黃于庭（庭庭）今天擔任FILA母親節限定新品的推廣大使，庭庭被昨晚地震嚇得不輕，幾乎整晚沒睡，王彩樺也直呼可...

愛情長跑多年 莎莎突脫口「要結婚會跟大家說」

八大「WTO姐妹會」節目以「婚姻生活」為題，主持人郭彥均以自身經驗有感而發：「人跟人相處沒有一定的規則，兩個人都舒服就是...

派翠克1提問 小S崩潰落淚「在諷刺我們家嗎」轉身不錄了！

小S（徐熙娣）與派翠克搭檔主持「小姐不熙娣」，長時間下來兩人培養出不錯的默契，日前官方釋出一個花絮影片，派翠克遭小S急製作人B2惡整，讓他當場傻

范冰冰前未婚夫被爆秘戀Angelababy 1句話洩端倪

大陸男星李晨2017年向范冰冰求婚成功，豈料范冰冰隔年捲入陰陽合約重創事業，兩人2019年也宣布分手，各自動向也成焦點。...

何守正8年前開健身房 3個月燒200萬 經營現況曝光

職業籃球員退役的何守正8年前決定創業成立正能量健身工作室，曾是運動員的他，自己當老闆後也身兼員工，從初期找地點、裝潢、採...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。