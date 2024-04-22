范冰冰前未婚夫被爆秘戀Angelababy 1句話洩端倪
大陸男星李晨2017年向范冰冰求婚成功，豈料范冰冰隔年捲入陰陽合約重創事業，兩人2019年也宣布分手，各自動向也成焦點。近日卻傳出竟李晨和昔日夥伴Angelababy（楊穎）密戀中，消息立刻衝上微博熱搜。
李晨雖然推出不少影視作品，但討論度卻一直沒有起色，反倒在綜藝節目「奔跑吧兄弟」擔任固定班底多年備受討論。而近日有傳李晨發文稱「10年的友情已轉化為深厚的愛情」，被指對象就是合作「奔跑吧兄弟」系列10年的Angelababy。不過翻查李晨社群則未見有關發文，不少網友認為只是造謠，更有網友指新一季「奔跑吧」收視低迷，才消費Angelababy。
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