張學友演唱會門票「全數售罄」 會再加場？主辦回應了

張學友將於5月31日5度攻上台北小巨蛋，6場「60+」世界巡演門票日前開賣即秒殺，不少歌迷哀嚎希望加場，第2波6月14至16日加開3場，今天下午14點16分開賣，4分鐘內就賣完，至於之後是否會再清票？主辦單位表示，「開賣全數售罄、不會清票」。

張學友的演唱會場場搶爆，今天在北京站最後一場，也是整個巡演的第120場，5月底他將來台灣開唱，讓不少歌迷期待不已，而今天開賣加開3場點票，約58萬人在線，約3分30秒就賣光光，可見夯度，之後有沒有機會再加場？ 主辦回應，「希望加場，但今年真的都沒有適合場地了」。而張學友也表示：「非常謝謝大家的熱情支持，很快就要與台灣歌迷見面了，非常期待。」

張學友上一輪「A Classic Tour學友・經典」世界巡迴演唱會，2017年2月在台北小巨蛋舉辦6場一票難求，隔年4月返場再開6場；張學友的「60＋」世界巡迴演唱會自去年6月在澳門展開，台北站首輪即開9場，再次改寫個人紀錄。

62歲、出道39年的張學友，經典歌曲不計其數，因此這次「TOYOTA 張學友60＋巡迴演唱會 台北站」，在選歌下了很多苦功，很多不一樣曲風、不一樣年代的歌曲，絕對可以勾起不同世代歌迷的回憶。 張學友的「60+」演唱會演台北站宣布加開3場。圖／超級圓頂提供

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