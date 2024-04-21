看周杰倫演唱會 大媽坐VIP席「熟睡半場」畫面流出瘋傳
周杰倫在世界各地巡演中，近期到杭州開唱，也是一票難求，但沒想到有粉絲拍到一位大媽坐在VIP席睡著，畫面讓不少買不到票的粉絲羨慕又嫉妒。
周杰倫19日在杭州開唱，有一位粉絲在社群網站分享，拍到VIP區坐在靠走道的大媽一動也不動，仔細一看發現睡著了，甚至睡了半場，此舉引起討論。有人說：「有人搶不到票，有人場內睡大覺，這世界還真是荒誕」、「估計是兒女買給他們的票，他們自己可能根本就不認識唱歌的人」。
其實已經不是第一次有人在周杰倫的演唱會睡著被拿來討論，去年有一位媽媽帶著6歲兒子去欣賞周傑倫演唱會，怎料，看到一半太累直接睡著，媽媽邊拍影片邊拉著兒子的手揮動，可是孩子卻睡得很熟，當時媽媽解釋：「他當天是有點累，我看他睡覺有點生氣，後面我就把他打起來了，然後他就被迫營業，陪我看完，但他還是很不開心，但他其實之前還是很喜歡周杰倫。」
至於好久沒有在台灣開唱得周杰倫，他聽到歌迷心聲，首次親自回應，日前在限動寫下：「很多人在問台灣演唱會，其實我也在等大巨蛋！」讓粉絲興奮不已，看來周董站上大巨蛋指日可待。
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