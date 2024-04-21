被導演嫌沒素養！郭碧婷驚曝演藝圈內幕 42公斤被規定「要打瘦臉針」
郭碧婷參加「乘風2024」（浪姐5）完成初舞台的表演後，成為8位隊長之一，準備帶領她的隊員迎接第一次公演的挑戰，在節目上則驚曝演藝圈內幕，讓網友驚呆。
郭碧婷與靳夢佳在宿舍聊天時，靳夢佳直言自己大學時就是看了電影「小時代」，郭碧婷在片中的黑色長直髮造型很美，所以也跟著開始留了黑色長直髮至今，不過郭碧婷坦言自己有很多死角要避，像是露出下顎線會被嫌臉大，身高170公分的她，曾經在拍一個電視劇時，被導演痛罵「怎麼戲拍一半變胖了，你有沒有點素養」可是當時她的體重只有42公斤，而且都一直維持著沒有變，因此只能猜測應該是臉的問題。接著更大爆還被規定要去做醫美打瘦臉針，但她覺得自己的下顎都是骨頭。靳夢佳則覺得每個人對於美的定義不同，沒有一定的標準，只要自己感到舒服就可以。
更多推薦
▪利菁虧好友現世報 麻衣兒子罕露面神似王泉仁
▪自曝大病後少了19公斤 陳文茜拄拐杖現身新書分享會
▪合體之路太難走！Energy上「玩很大」哭了
▪粉絲開價5千萬要包養她 沈玉琳「是我就馬上答應」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言