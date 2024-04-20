郭碧婷《浪姐5》「霸氣官方照」曝光 網友一看：以為是向太
《乘風2024》（浪姐5）19日正式開播，在電影《小時代》飾演「南湘」，後與向佐結婚成為向太媳婦而為人熟知的郭碧婷初舞台曝光，與大部分姐姐以唱跳、唱歌搭樂器不同的是，郭碧婷選擇大陸美聲歌手周深的《小美滿》作為初舞台歌曲優雅登場，甜嗓開唱。
不過引起網友熱烈討論的，是由官方公開的選手宣傳照，她盤起長髮，一身黑大衣，戴著項鍊、珠寶，霸氣又貴氣，讓網友直呼「猛一看以為向太參加浪姐了」、「向太站在旁邊指導的吧」、「和向太像母女」，不過也有網友表示郭碧婷與向佐結婚，確實也是「向太（向佐太太）」，還有人直接稱「大向太、小向太」。
而對於郭碧婷初舞台表演，網友讚「唱得不錯啊」、「很療瘉」、「雖然沒有技巧但好聽」、「嗓音真清甜」，而郭碧婷也分享演出片段並寫道「《小美滿》 美好的小確幸 ，你們懂得」，粉絲直呼「女神美哭」、「南湘回來了」，同時覺得這首歌溫暖的感覺很符合郭碧婷。
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