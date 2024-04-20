快訊

台灣要缺電了？ 藍委揭台電員工爆料「處境如每天走鋼索」

日皇室恐因男丁少消滅？愛子公主婚後有望保皇籍 日朝野協商2提案

郭碧婷《浪姐5》「霸氣官方照」曝光 網友一看：以為是向太

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
郭碧婷參加《乘風2024》（浪姐5）的官方照曝光，網友認為很像婆婆向太。圖／截自微博／郭碧婷
郭碧婷參加《乘風2024》（浪姐5）的官方照曝光，網友認為很像婆婆向太。圖／截自微博／郭碧婷

《乘風2024》（浪姐5）19日正式開播，在電影《小時代》飾演「南湘」，後與向佐結婚成為向太媳婦而為人熟知的郭碧婷初舞台曝光，與大部分姐姐以唱跳、唱歌搭樂器不同的是，郭碧婷選擇大陸美聲歌手周深的《小美滿》作為初舞台歌曲優雅登場，甜嗓開唱。

不過引起網友熱烈討論的，是由官方公開的選手宣傳照，她盤起長髮，一身黑大衣，戴著項鍊、珠寶，霸氣又貴氣，讓網友直呼「猛一看以為向太參加浪姐了」、「向太站在旁邊指導的吧」、「和向太像母女」，不過也有網友表示郭碧婷與向佐結婚，確實也是「向太（向佐太太）」，還有人直接稱「大向太、小向太」。

而對於郭碧婷初舞台表演，網友讚「唱得不錯啊」、「很療瘉」、「雖然沒有技巧但好聽」、「嗓音真清甜」，而郭碧婷也分享演出片段並寫道「《小美滿》 美好的小確幸 ，你們懂得」，粉絲直呼「女神美哭」、「南湘回來了」，同時覺得這首歌溫暖的感覺很符合郭碧婷。

編輯推薦

郭碧婷參加《乘風2024》（浪姐5）的官方照曝光。圖／截自微博／乘風2024
郭碧婷參加《乘風2024》（浪姐5）的官方照曝光。圖／截自微博／乘風2024

郭碧婷參加《乘風2024》（浪姐5）的官方照曝光。圖／截自微博／乘風2024
郭碧婷參加《乘風2024》（浪姐5）的官方照曝光。圖／截自微博／乘風2024

郭碧婷分享演出片段。圖／截自微博／郭碧婷
郭碧婷分享演出片段。圖／截自微博／郭碧婷

相關新聞

郭碧婷《浪姐5》「霸氣官方照」曝光 網友一看：以為是向太

《乘風2024》（浪姐5）19日正式開播，在電影《小時代》飾演「南湘」，後與向佐結婚成為向太媳婦而為人熟知的郭碧婷初舞台曝光，與大部分姐姐以唱跳、唱歌搭樂器不同的是，郭碧婷選擇大陸美聲歌手周深的《小美滿》作為初舞台歌曲優雅登場。

被田馥甄點名「撞問政後髮型」王世堅：不敢與世界為敵！

Hebe田馥甄18日透過IG限動分享插花新照，寫下：「人間的花，世堅的髮，祝您愉快」，幽默自嘲「頭髮亂到好像王世堅問政後的髮型，甄離譜」，讓人會心一笑。

泰勒絲又出招！新專輯歌詞對準這兩位前男友開砲？

樂壇天之驕女泰勒絲早先頻頻預告的最新專輯「折磨詩人俱樂部」，終於正式推出，但外界最感興趣的莫過於從每一首歌的歌詞裡面推敲...

陳亞蘭曝歌仔戲禁忌！鄭茵聲神賜「再紅10年」關鍵曝光

金鐘視帝陳亞蘭製作、主演的「勇氣家族」19日舉辦首映，陳亞蘭與莊凱勛劇中是夫妻，演出「薛丁山與樊梨花」定情，記者會上再度...

謝金燕「浪姐5」初舞台美翻！大陸網友驚呆：她50？

49歲「電音女神」謝金燕參加的「乘風2024」今（19）日首播，她是初舞台第一位上台的姐姐，對上來自越南的孫夏鈴，謝金燕...

太甜啦！舒淇深夜激吻馮德倫 穿婚服喊：謝謝你的一切

女神舒淇闖蕩演藝圈近30年，至今仍是不少粉絲心目中的女神。雖然近幾年鮮少有新作品，但她平日仍不忘在社群平台與粉絲們互動，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。