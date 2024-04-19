太甜啦！舒淇深夜激吻馮德倫 穿婚服喊：謝謝你的一切

女神舒淇闖蕩演藝圈近30年，至今仍是不少粉絲心目中的女神。雖然近幾年鮮少有新作品，但她平日仍不忘在社群平台與粉絲們互動，她甫滿48歲，昨(19)日秀出與老公馮德倫的深夜放閃照，兩人更大方公開接吻，是一連串慶生派對照片，她還與馮德倫穿上中式婚服，並向老公示愛「感謝你這麼多年的包容與陪伴。」

舒淇與馮德倫在台北的高檔飯店舉辦慶生派對，也是慶祝結婚周年，她上傳一連串甜蜜照片，寫道：「謝謝你為了今天所佈置的一切，想說的話太多～謝謝你，謝謝你，謝謝你，結婚週年紀念日快樂哦，Love U」，而老公則傳一張「I Know」回應，相當甜蜜。

舒淇與馮德倫因為在1998年合作電影「美少年之戀」相識，直到2012年兩人同遊日本，才被發現曖昧，但當時未特別回應，而後更在2016年6月被拍到他們在香港街頭約會，9月並閃婚並拍下婚紗照，如今結婚8周年，在派對中，馮德倫還有自彈自唱、打鼓，2人並有飲酒作樂，非常幸福。

舒淇迎來48歲生日，馮德倫在台北高檔飯店舉辦驚喜派對。圖／摘自IG

舒淇深夜放閃照，熱吻老公馮德倫。圖／摘自IG

舒淇與丈夫馮德倫的結婚紀念日蛋糕。圖／摘自IG

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