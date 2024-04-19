快訊

520前出招！陸認定台「聚碳酸酯」存在傾銷 20日起課徵反傾銷稅

稱遭以色列「滲透」而不是攻擊 伊朗高階官員：無計畫立即展開報復

音爆！高雄螺絲工廠外籍3人傷 油料靜電集塵箱意外爆炸

太甜啦！舒淇深夜激吻馮德倫 穿婚服喊：謝謝你的一切

聯合報／ 記者陳建嘉／即時報導
舒淇迎來48歲生日，馮德倫在台北高檔飯店舉辦驚喜派對。圖／摘自IG
舒淇迎來48歲生日，馮德倫在台北高檔飯店舉辦驚喜派對。圖／摘自IG

女神舒淇闖蕩演藝圈近30年，至今仍是不少粉絲心目中的女神。雖然近幾年鮮少有新作品，但她平日仍不忘在社群平台與粉絲們互動，她甫滿48歲，昨(19)日秀出與老公馮德倫的深夜放閃照，兩人更大方公開接吻，是一連串慶生派對照片，她還與馮德倫穿上中式婚服，並向老公示愛「感謝你這麼多年的包容與陪伴。」

舒淇與馮德倫在台北的高檔飯店舉辦慶生派對，也是慶祝結婚周年，她上傳一連串甜蜜照片，寫道：「謝謝你為了今天所佈置的一切，想說的話太多～謝謝你，謝謝你，謝謝你，結婚週年紀念日快樂哦，Love U」，而老公則傳一張「I Know」回應，相當甜蜜。

舒淇與馮德倫因為在1998年合作電影「美少年之戀」相識，直到2012年兩人同遊日本，才被發現曖昧，但當時未特別回應，而後更在2016年6月被拍到他們在香港街頭約會，9月並閃婚並拍下婚紗照，如今結婚8周年，在派對中，馮德倫還有自彈自唱、打鼓，2人並有飲酒作樂，非常幸福。

舒淇迎來48歲生日，馮德倫在台北高檔飯店舉辦驚喜派對。圖／摘自IG
舒淇迎來48歲生日，馮德倫在台北高檔飯店舉辦驚喜派對。圖／摘自IG

舒淇深夜放閃照，熱吻老公馮德倫。圖／摘自IG
舒淇深夜放閃照，熱吻老公馮德倫。圖／摘自IG

舒淇與丈夫馮德倫的結婚紀念日蛋糕。圖／摘自IG
舒淇與丈夫馮德倫的結婚紀念日蛋糕。圖／摘自IG

延伸閱讀

嚇！蔣勤勤出席電影節「失足摔倒」疑走光 畫面網瘋傳

賴薇如子宮外孕「囊胚還在長」 悲嘆：我是大魔王案例

51歲鄭秀文鬆口自稱「高齡產婦」 親揭內幕

4歲女兒裝病不上學！ 陶嫚曼高EQ拆招：我根本是柯南

相關新聞

太甜啦！舒淇深夜激吻馮德倫 穿婚服喊：謝謝你的一切

女神舒淇闖蕩演藝圈近30年，至今仍是不少粉絲心目中的女神。雖然近幾年鮮少有新作品，但她平日仍不忘在社群平台與粉絲們互動，...

20萬人要看宇多田光！主辦單位公布中籤率「10中1」

日本天后宇多田光8月10、11日確定要在台北小巨蛋開唱，台灣為此首度執行抽票和實名制購票，雙管齊下遏阻黃牛。今天主辦單位...

賴薇如子宮外孕「囊胚還在長」 悲嘆：我是大魔王案例

39歲女星賴薇如與富二代男友Royal（邱樂偉）登記結婚後積極備孕，上個月做了試管，但卻疑似遇上機會很小的子宮外孕。日前她送醫被醫生要求緊急開刀，但礙於工作繁忙，沒想到17日回診追蹤後，懷孕指數hCG數值飆高，表示囊胚仍在子宮外成長，讓她無奈表示：「我是大魔王，奇特的案例」。

女演員被爆「親弟涉女子墜樓案」IG關留言 公司回應：確認中

韓國去年一月發生一起20多歲女子墜樓身亡的案件，而據韓媒《OSEN》報導，一名女演員的弟弟疑捲入該案，死者家屬控訴至今男方未道歉，盼司法還公道。而女演員目前已將社群狀況改為無法留言，其經紀公司對此則回應「確認中」。

舒淇「回魂計」當媽復仇 聯手李心潔賈靜雯對抗大魔王

由國際級影后舒淇、李心潔主演，雙金影后賈靜雯特別演出，Netflix原創暗黑懸疑華語影集「回魂計」以一起詐騙綁架案為背景...

遭前妻影射和陳芳語「錄音室性愛」 謝和弦不忍了公開內幕「是她」！

陳芳語被遭謝和弦前妻Keanna影射，指陳、謝2人在錄音室「抽大X做愛」，並聲稱有證據謝和弦今（18）日在臉書嗆聲：「快...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。