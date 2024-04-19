太甜啦！舒淇深夜激吻馮德倫 穿婚服喊：謝謝你的一切
女神舒淇闖蕩演藝圈近30年，至今仍是不少粉絲心目中的女神。雖然近幾年鮮少有新作品，但她平日仍不忘在社群平台與粉絲們互動，她甫滿48歲，昨(19)日秀出與老公馮德倫的深夜放閃照，兩人更大方公開接吻，是一連串慶生派對照片，她還與馮德倫穿上中式婚服，並向老公示愛「感謝你這麼多年的包容與陪伴。」
舒淇與馮德倫在台北的高檔飯店舉辦慶生派對，也是慶祝結婚周年，她上傳一連串甜蜜照片，寫道：「謝謝你為了今天所佈置的一切，想說的話太多～謝謝你，謝謝你，謝謝你，結婚週年紀念日快樂哦，Love U」，而老公則傳一張「I Know」回應，相當甜蜜。
舒淇與馮德倫因為在1998年合作電影「美少年之戀」相識，直到2012年兩人同遊日本，才被發現曖昧，但當時未特別回應，而後更在2016年6月被拍到他們在香港街頭約會，9月並閃婚並拍下婚紗照，如今結婚8周年，在派對中，馮德倫還有自彈自唱、打鼓，2人並有飲酒作樂，非常幸福。
更多推薦
▪兒詐騙2億「連爸都騙」！男星宣布斷絕父子關係
▪嚇！女星出席電影節「失足摔倒」疑走光 畫面網瘋傳
▪51歲鄭秀文鬆口自稱「高齡產婦」 親揭內幕
▪4歲女兒裝病不上學！ 女星高EQ拆招：我根本是柯南
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言