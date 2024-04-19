賴薇如子宮外孕「囊胚還在長」 悲嘆：我是大魔王案例

39歲女星賴薇如與富二代男友Royal（邱樂偉）登記結婚後積極備孕，上個月做了試管，但卻疑似遇上機會很小的子宮外孕。日前她送醫被醫生要求緊急開刀，但礙於工作繁忙，沒想到17日回診追蹤後，懷孕指數hCG數值飆高，表示囊胚仍在子宮外成長，讓她無奈表示：「我是大魔王，奇特的案例」。

賴薇如昨天在社群平台繼續分享懷孕進度，表示17日到醫院驗血追蹤，結果出爐竟發現懷孕指數hCG持續飆高到6138，比上次多了2222，她無奈感慨：「我不是醫學界的奇蹟，我是大魔王，奇特的案例」。

賴薇如解釋，目前危機暫未解除，仍要到醫院施打MTX(用於治療子宮外孕) ，並持續抽血追蹤指數，期盼能讓hCG數值持續下降，若囊胚順利萎縮就不必開刀。她直言，當媽媽的過程很辛苦，能體悟到每個生命都是奇蹟，尤其是做試管嬰兒的媽媽們。此外，她更向正在求子的媽媽們加油打氣：「祝福大家都能有天外奇蹟，勇敢征服，順利上岸」。

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